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Como Jeremias e Chay Suede: artistas que fizeram fama após realities

Reality é caminho certo de muito artista que saltou do anonimato para o estrelato expondo a figura em cadeia nacional

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 19:48

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

17 abr 2019 às 19:48
Os realities têm poder de fazer gente ficar famosa. Isso já aconteceu várias vezes no Brasil e no mundo. Recentemente o Espírito Santo foi palco de uma dessas personalidades. Jeremias Reis venceu a edição de 2019 do "The Voice Brasil Kids", programa musical da Globo, e dias após a vitória já colhe frutos do sucesso, como participações em programas nacionais e contato com gente que pode torná-lo ainda mais feliz na carreira.
Além dele, o Estado experimentou exportar um pouco de fama por meio de Chay Suede. O jovem, que era figurinha fácil pelas ruas da Praia do Canto, em Vitória, depois de investir na profissão de ator passou a protagonizar na tela da Globo em novelas e séries. Além disso, também expôs a figura com campanhas publicitárias e vídeos promocionais veiculados nas mais variadas plataformas de mídia.
O fato é que muito famoso, que hoje vive do sucesso como se ele fosse uma bola de neve, já passou por algum programa ou reality nos primórdios da própria história. O Gazeta Online reuniu alguns desses artistas. Confira:

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