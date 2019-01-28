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Cleo publica foto para mostrar que engordou dez quilos

No comentários, os seguidores elogiaram a boa forma da atriz que retomou o assunto nos stories neste sábado (26)

Publicado em 

28 jan 2019 às 12:08

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 12:08

Crédito: Reprodução/Instagram @cleo
Os seguidores de Cleo no Instagram já estão acostumados a ver fotos sensuais e desinibidas da atriz. No entanto, uma imagem publicada neste sábado, 25, em que a artista aparece vestindo um maiô e de costas gerou uma repercussão maior.
Na legenda, Cleo contou que engordou dez quilos e justifica a sua pose. "Venho aqui apresentar meus dez quilos a mais. De costas porque eu estou amando minha bunda grande, também porque bunda dá like e porque minha bunda de fora é uma estética e não um atestado de caráter. E dane-se o sexy sem ser vulgar. Eu sou o que eu quiser quando eu bem entender", escreveu.
No comentários, os seguidores elogiaram a boa forma da atriz que retomou o assunto nos stories neste sábado, 26.
Cleo falou sobre a época em que estava mais magra e postou uma montagem em que aparece com seis quilos a menos. No "antes e depois", ela usou fotos de 2015 e 2019.
"Eu não malhava, fazia umas dietas muito loucas. Então, nem sei se o meu peso ideal seria dez quilos a menos do que eu estou agora", afirmou no vídeo. Ela também contou como se sente em relação ao novo peso. "O fato é que eu gosto muito mais da minha bunda como ela está hoje, mas eu gostava mais do meu contorno antes, mais fininho."

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