Cleo publica foto para mostrar que engordou dez quilos

Crédito: Reprodução/Instagram @cleo

Os seguidores de Cleo no Instagram já estão acostumados a ver fotos sensuais e desinibidas da atriz. No entanto, uma imagem publicada neste sábado, 25, em que a artista aparece vestindo um maiô e de costas gerou uma repercussão maior.

Na legenda, Cleo contou que engordou dez quilos e justifica a sua pose. "Venho aqui apresentar meus dez quilos a mais. De costas porque eu estou amando minha bunda grande, também porque bunda dá like e porque minha bunda de fora é uma estética e não um atestado de caráter. E dane-se o sexy sem ser vulgar. Eu sou o que eu quiser quando eu bem entender", escreveu.

No comentários, os seguidores elogiaram a boa forma da atriz que retomou o assunto nos stories neste sábado, 26.

Cleo falou sobre a época em que estava mais magra e postou uma montagem em que aparece com seis quilos a menos. No "antes e depois", ela usou fotos de 2015 e 2019.