Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Salvador

Claudia Leitte usa fantasia de piranha para desfile do Carnaval

A roupa remete à piranha-negra da Amazônia, peixe que tem uma das mandíbulas mais fortes do reino animal (e consequentemente, uma das mordidas mais potentes).

Publicado em 04 de Março de 2019 às 18:28

Publicado em 

04 mar 2019 às 18:28
Claudia Leitte usa fantasia de piranha para desfile de quinto dia do Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução/Instagram
Depois de chamar a atenção da americana Brie Larson ao se fantasiar de Capitã Marvel, Claudia Leitte vestiu uma fantasia de piranha para o quinto dia de Carnaval em Salvador.
A roupa remete à piranha-negra da
Amazônia
, peixe que tem uma da
s mandíbulas mais fortes do reino animal (e consequentemente, uma das mordidas mais potentes).
O tema da fantasia é proposital: o tema da festa é "Coração da Amazônia", e por isso, até o trio elétrico tem decoração com referências da maior floresta tropical do mundo.
A cantora já havia publicado uma foto da fantasia em seu Instagram, mostrando detalhes da roupa e maquiagem. Ela subiu no trio elétrico na tarde desta segunda-feira (04) para fazer o circuito Circuito Osmar (Campo Grande).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Carnaval salvador
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

WSL: Brasil emplaca 6 surfistas nas oitavas da etapa de Margaret River
Dois suspeitos foram presos no Rio de Janeiro após investigações da Polícia Civil do Espírito Santo
Família do ES perde R$ 400 mil em golpe na compra de carro de luxo
Imagem de destaque
Líder sênior do Hezbollah rejeita desarmamento em declaração à BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados