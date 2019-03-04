Claudia Leitte usa fantasia de piranha para desfile do Carnaval

Depois de chamar a atenção da americana Brie Larson ao se fantasiar de Capitã Marvel, Claudia Leitte vestiu uma fantasia de piranha para o quinto dia de Carnaval em Salvador.
A roupa remete à piranha-negra da
, peixe que tem uma da
s mandíbulas mais fortes do reino animal (e consequentemente, uma das mordidas mais potentes).
O tema da fantasia é proposital: o tema da festa é "Coração da Amazônia", e por isso, até o trio elétrico tem decoração com referências da maior floresta tropical do mundo.
A cantora já havia publicado uma foto da fantasia em seu Instagram, mostrando detalhes da roupa e maquiagem. Ela subiu no trio elétrico na tarde desta segunda-feira (04) para fazer o circuito Circuito Osmar (Campo Grande).