Claudia Leitte usa fantasia de piranha para desfile do Carnaval

Claudia Leitte usa fantasia de piranha para desfile de quinto dia do Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução/Instagram

A roupa remete à piranha-negra da

, peixe que tem uma da

s mandíbulas mais fortes do reino animal (e consequentemente, uma das mordidas mais potentes).

O tema da fantasia é proposital: o tema da festa é "Coração da Amazônia", e por isso, até o trio elétrico tem decoração com referências da maior floresta tropical do mundo.