Chris Brown é preso após acusação de estupro em Paris

O rapper americano Chris Brown Crédito: Reprodução/Instagram @chrisbrownofficial

O rapper Chris Brown foi preso nesta segunda-feira (21) em Paris, na França, após ser acusado de estupro por uma mulher, que registrou queixa sobre o caso.

Segundo informações de agências internacionais, a informação foi confirmada por uma fonte da polícia francesa. Chris estava hospedado no luxuoso Hotel Mandarin Oriental, na capital francesa.

De acordo com o jornal Le Parisien, a jovem que apresentou queixa tem 24 anos e o suposto crime teria acontecido na noite do dia 15 de janeiro deste ano.

Segundo consta na acusação, Chris teria convidado a moça e outras mulheres para irem com ele até o quarto do hotel que estava hospedado.