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Estava em hotel de luxo

Chris Brown é preso após acusação de estupro em Paris

Jovem de 24 anos diz que foi estuprada por Chris Brown, um amigo e o guarda-costas do rapper em um hotel de luxo de Paris; os três foram detidos pela polícia francesa

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 12:07

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

22 jan 2019 às 12:07
O rapper americano Chris Brown Crédito: Reprodução/Instagram @chrisbrownofficial
O rapper Chris Brown foi preso nesta segunda-feira (21) em Paris, na França, após ser acusado de estupro por uma mulher, que registrou queixa sobre o caso. 
Segundo informações de agências internacionais, a informação foi confirmada por uma fonte da polícia francesa. Chris estava hospedado no luxuoso Hotel Mandarin Oriental, na capital francesa. 
De acordo com o jornal Le Parisien, a jovem que apresentou queixa tem 24 anos e o suposto crime teria acontecido na noite do dia 15 de janeiro deste ano. 
Segundo consta na acusação, Chris teria convidado a moça e outras mulheres para irem com ele até o quarto do hotel que estava hospedado. 
A jovem acusa Chris Brown, um amigo do rapper e seu guarda-costas de terem a estuprado. Os três foram detidos. 

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