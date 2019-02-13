Casado com capixaba, Tunico da Vila voltará ao ES após show na África

No próximo dia 5 de março, o sambista Tunico da Vila, casado com a jornalista capixaba Déborah Nicchio Sathler, vai protagonizar no palco principal do Carnaval de Mindelo, na Ilha de São Vicente, capital cultural de Cabo Verde, na África. De lá, o casal volta para Vitória, no Espírito Santo, onde voltará a viver depois de perder a filha Madalena do Espírito Santo dias após o nascimento, vítima de uma doença cardíaca.
Para o fim de março, Tunico e Déborah vão voltar a morar em Vitória. O casal estava no Rio de Janeiro desde o fim de 2018, quando a bebê nasceu e precisou de cuidados especiais em hospitais referências nos tratamentos de cardiopatias pediátricas. No Brasil, neste ano, o sambista vai participar apenas do Desfile das Campeãs, no Camarote Número 1 de Carol Sampaio ao lado de Dudu Nobre e Nelson Sargento.
Nossa casa é em Jardim da Penha (bairro de Vitória, no Espírito Santo). Íamos ficar no Rio se a Madalena precisasse. Não tem mais motivo para continuarmos no Rio
Na África, Tunico vai fazer o show "com a cara do Brasil", como ele mesmo diz. “Cabo Verde é uma ilha musical com um povo irmão que troca musicalmente com o Brasil as riquezas dos sons e dos ritmos pelo mar. Esse vai e vem de ondas sonoras, dos batuques daqui, dos batuques de lá, do samba daqui, da morna de lá, tudo vem da mesma mãe, a África. Já tive na Ilha do Sal e estou animado para conhecer o Carnaval de Mindelo", adianta, em entrevista ao Gazeta Online.
O sambista destaca que tem contato com a música africana desde os anos 1990, quando começou a fazer turnê em Angola e Cabo Verde - na África - e Portugal. "Quero conhecer o samba que é feito na ilha. Passei por todos os naipes de bateria de escola de samba, minha alma é o samba que canto, a Vila Isabel e o candomblé que levo em meu peito, minhas referências negras que andam comigo. Eu respiro isso", finaliza.
CARNAVAL DE MINDELO
O Carnaval de Mindelo acontece no mesmo período em que no Brasil nós celebramos a nossa folia. Os grupos de carnaval de lá funcionam como as escolas de samba daqui, mas recebem nomes que estão vinculados aos bairros aos que pertencem.
A festa africana já recebeu até o título de "Brazilim" (ilha com cara de Brasil) pela cantora Cesária Évora, artista de Cabo Verde conhecida internacionalmente.
Entre os ritmos mais populares cabo-verdianos estão a morna, que lembra o samba-canção; o funaná; o batuko; e a coladera.