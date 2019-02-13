Carol Trentini veta fio dental em fantasia para desfile da Portela

13/02/2019 - Modelo gaúcha Carol Trentini Crédito: Eduardo Rezende

A modelo gaúcha Carol Trentini, 31, foi escolhida a dedo pelo estilista francês Jean Paul Gaultier para usar uma de suas criações para o desfile deste ano da escola de samba Portela, no Rio de Janeiro.

Com agenda corrida em meio a desfiles de moda em Nova York, Carol conta ao F5 que ainda não tem ideia do figurino que usará em um dos carros alegóricos que contarão a história da cantora Clara Nunes (1942-1983) na Marquês de Sapucaí, no dia 4 de março.

"Se eu te contar que eu não vi nem esquete, você acredita? Não tenho tempo de nada. Mas a única coisa que eu falei é que fio dental não rola, não estou com essa bola toda para competir com Sabrina Sato", brinca a supermodelo de 1,81 m.

Acostumada com os mais diferentes figurinos, ela diz não querer nada revelador demais –seios à mostra, nem pensar. "Sou mãe de dois filhos, não dá, não me sentiria 100% confortável com algo revelador demais", diz a modelo, mãe de Bento, 5, e Benoah, 2.

Carol conhece Gaultier de longa data e diz estar empolgada de ver o trabalho do estilista francês em uma festa tão brasileira quanto o Carnaval. Ela contou ter aceitado na hora o convite vindo do estilista e da Portela, que terá como samba enredo "Na Madureira Moderníssima, Hei Sempre de Ouvir Cantar uma Sabiá".

"O desfile vai cair no meu aniversário de casamento, mas não podia recusar, vou ver se levo meu marido para a gente comemorar na folia", diz Carol, casada com Fábio Bartelt.

Os planos da modelo eram permanecer no país por pelo menos dois dias para aproveitar a festa, mas a agenda concorrida de trabalho não permitirá. Essa é a segunda vez que Carol desfila no Carnaval carioca. Em 2009, ela saiu pela Grande Rio como um dos destaques no chão em enredo em homenagem ao ano da França no Brasil.

"Foi muito mais do que eu esperava: mais intenso, mais emocionante, mais cansativo. Quando demos a volta para entrar na avenida, ver o tamanho daquilo, as pessoas todas, o mundo inteiro olhando essa avenida... Nunca senti nada igual", relembra a supermodelo.

O corpo invejável de modelo, contudo, não ajudou muito na passarela do samba. "Eu tinha pouquíssimo preparo físico para ir ao chão. Eu malhava uma vez no mês, se tanto. Cheguei praticamente carregada ao fim da avenida. E como sou uma pessoa muito sensitiva, com a energia toda da Sapucaí, fiquei um poço de adrenalina."

Desta vez, Carol espera chegar mais disposta ao fim do desfile. Desde o nascimento dos filhos, ela malha ao menos três vezes por semana. "Tenho um fôlego maior, afinal tenho duas crianças e fico correndo atrás delas o tempo todo."

A vida de mãe mudou também a forma como a modelo costuma curtir o Carnaval. A folia agora é nos bloquinhos infantis e festas com amigos dos filhos. "Esse sempre é um tempo para ficar com eles", diz Carol.