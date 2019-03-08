Carlinhos Maia admite já ter quebrado celulares do noivo por ciúmes

Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof

O influenciador digital Carlinhos Maia conquistou o Instagram com seus stories, ficando atrás só de Kim Kardashian. A Matheus Mazzafera, ele admitiu já ter quebrado quatro celulares do noivo, Lucas Guimarães, por conta de ciúmes.

Segundo o jornal Extra, enquanto curtia o trio elétrico de Ivete Sangalo com Luisa Sonza, Matheus questionou Carlinhos quem era o mais ciumento da relação. O casal, então, apontou um para o outro, mas o alagoano acabou revelando já ter jogado celulares do namorado contra a parede.

"Olha, eu vou contar uma história que eu já perdi quatro celulares por conta dele", diz Lucas apontando para o noivo: "Você quebra o celular dele?", questiona Matheus no vídeo, "Jogo na parede", revela Carlinhos Maia rindo da situação.