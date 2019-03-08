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Arrebentou quatro celulares

Carlinhos Maia admite já ter quebrado celulares do noivo por ciúmes

Humorista já arrebentou quatro aparelhos do noivo

Publicado em 

08 mar 2019 às 15:13

Publicado em 08 de Março de 2019 às 15:13

Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof
O influenciador digital Carlinhos Maia conquistou o Instagram com seus stories, ficando atrás só de Kim Kardashian. A Matheus Mazzafera, ele admitiu já ter quebrado quatro celulares do noivo, Lucas Guimarães, por conta de ciúmes. 
Segundo o jornal Extra, enquanto curtia o trio elétrico de Ivete Sangalo com Luisa Sonza, Matheus questionou Carlinhos quem era o mais ciumento da relação. O casal, então, apontou um para o outro, mas o alagoano acabou revelando já ter jogado celulares do namorado contra a parede.
"Olha, eu vou contar uma história que eu já perdi quatro celulares por conta dele", diz Lucas apontando para o noivo: "Você quebra o celular dele?", questiona Matheus no vídeo, "Jogo na parede", revela Carlinhos Maia rindo da situação.
Na web, os seguidores do humorista não gostaram nem um pouco da revelação: "Chato, sem graça, abusivo e eu aposto que ele acha que só porque ele ficou rico e 'famoso' o parceiro deve tudo a ele e tem que ficar igual um cachorrinho de madame abaixando a cabeça", disse um seguidor, "Deus me livre, se alguém grita comigo eu já mando pastar, imagina aceitar isso", escreveu outro.

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