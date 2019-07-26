Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank adotam mais um filho

Giovanna Ewbank, Titi e Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução/Instagram @gio_ewbank

Os atores Bruno Gagliasso Giovanna Ewbank anunciaram nesta quinta-feira, 25, que adotaram mais uma criança, nascida no Malawi, Bless, um menino de 4 anos. Os dois já são pais de Titi, 6, que também nasceu no país africano.

"É com enorme alegria que comunicamos a chegada de Bless Ewbank Gagliasso, o segundo filho do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso", informa comunicado divulgado por Bruno em seu Instagram.

"Portanto, para que o processo seja concluído sem maiores intercorrências jurídicas, pedimos a compreensão de todos. A família está feliz com a chegada de Bless e, logo, o momento é de alegria e de acolhimento ao menino", encerra o comunicado.

Em maio deste ano, Bruno Gagliasso respondeu a um internauta que o criticou por "não ter filhos biológicos".