Bolsonaro dá entrevista a Silvio Santos sobre Reforma da Previdência

Jair Bolsonaro vai tratar de um dos temas mais polêmicos da política brasileira atual em entrevista que deve ir ao ar neste domingo (5), no SBT. O presidente esteve nos estúdios de Silvio Santos para conversar com o empresário sobre a Reforma da Previdência nesta quinta (2).
Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o presidente foi conversar com Silvio Santos sobre as mudanças da aposentadoria nos estúdios da emissora. Bolsonaro chegou de helicóptero do governo no local, de acordo com a colunista.