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Entrevista de domingo

Bolsonaro dá entrevista a Silvio Santos sobre Reforma da Previdência

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, Silvio Santos deve exibir o bate-papo no próximo domingo (5)

Publicado em 

03 mai 2019 às 13:35

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 13:35

Jair Bolsonaro vai tratar de um dos temas mais polêmicos da política brasileira atual em entrevista que deve ir ao ar neste domingo (5), no SBT. O presidente esteve nos estúdios de Silvio Santos para conversar com o empresário sobre a Reforma da Previdência nesta quinta (2).
Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o presidente foi conversar com Silvio Santos sobre as mudanças da aposentadoria nos estúdios da emissora. Bolsonaro chegou de helicóptero do governo no local, de acordo com a colunista. 
Jair Bolsonaro e Silvio Santos falaram de Reforma da Previdência nos estúdios do SBT, em Osasco Crédito: Reprodução/Divulgação

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