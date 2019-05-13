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Na Nova Zelândia

Ator de "Power Rangers" é encontrado morto aos 38 anos, diz jornal

Polícia foi à casa do astro quando o encontro morto, na Nova Zelândia

Publicado em 

13 mai 2019 às 14:56

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 14:56

O ator Pua Magasiva deu vida ao Power Ranger vermelho entre 2003 e 2004 Crédito: Reprodução/Instagram @souza26lucas
O ator Pua Magasiva, que fez fama na série "Power Rangers", foi encontrado morto no último sábado (11) aos 38 anos. Ele teve uma morte súbita. 
Segundo o jornal New Zealand Herald, a polícia foi chamada a casa do astro em Weelington, na Nova Zelândia. 
Pua nasceu na Polinésia e cresceu na Nova Zelândia. Ele foi o Power Ranger vermelho de 2003 a 2004, em "Power Rangers Ninja Storm" e "Power Rangers Dino Thunder"
Segundo um porta-voz da polícia local, não havia suspeita aparente da causa da morte e, por esse motivo, um legista deverá emitir laudo nos próximos dias. Pua deixa a esposa, Lizz Sadler, e a filha de 7 anos de seu primeiro casamento. 

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