Ator de "Power Rangers" é encontrado morto aos 38 anos, diz jornal

Segundo o jornal New Zealand Herald, a polícia foi chamada a casa do astro em Weelington, na Nova Zelândia.

Pua nasceu na Polinésia e cresceu na Nova Zelândia . Ele foi o Power Ranger vermelho de 2003 a 2004, em "Power Rangers Ninja Storm" e "Power Rangers Dino Thunder" .

Segundo um porta-voz da polícia local, não havia suspeita aparente da causa da morte e, por esse motivo, um legista deverá emitir laudo nos próximos dias. Pua deixa a esposa, Lizz Sadler, e a filha de 7 anos de seu primeiro casamento.