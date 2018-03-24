Após revelar namorado, Hugo Bonemer ganha elogio de William Bonner

Hugo Bonemer e o namorado Conrado Helt Crédito: Instagram/Hugo Bonemer

No começo da semana, Hugo Bonemer revelou numa entrevista estar namorando o ator Conrado Helt. "Falar sobre o ato será sempre menos potente do que o ato em si, especialmente no que se refere a tocar o coração das pessoas, que limitam as outras e as obrigam a viver vidas infelizes, conformadas com a mentira", disse ele ao Extra após falar do relacionamento.

Dias depois dele contar sobre o novo amor, Hugo ganhou um carinho especial do primo, William Bonner. O apresentador do "Jornal Nacional" deixou um recado para o ator em sua página no Instagram: "Orgulho megablaster do talento, da integridade e da simplicidade desse primo".

Mas os elogios ao intérprete do piloto Ayrton Senna nos palcos e ex-galã de "Malhação" não veio só do parente famoso. Outros seguidores também deixaram recados carinhosos. "Pela forma simples e objetiva com que tratou do assunto. Que é assim que deve ser. Deveria ser... Você foi incrível!", escreveu um deles. "Parabéns por ser quem és. Representatividade importa" disse outro.