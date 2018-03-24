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FAMÍLIA

Após revelar namorado, Hugo Bonemer ganha elogio de William Bonner

'Orgulho megablaster do talento, da integridade e da simplicidade desse primo', disse o jornalista

Publicado em 23 de Março de 2018 às 21:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 21:51
Hugo Bonemer e o namorado Conrado Helt Crédito: Instagram/Hugo Bonemer
No começo da semana, Hugo Bonemer revelou numa entrevista estar namorando o ator Conrado Helt. "Falar sobre o ato será sempre menos potente do que o ato em si, especialmente no que se refere a tocar o coração das pessoas, que limitam as outras e as obrigam a viver vidas infelizes, conformadas com a mentira", disse ele ao Extra após falar do relacionamento.
Dias depois dele contar sobre o novo amor, Hugo ganhou um carinho especial do primo, William Bonner. O apresentador do "Jornal Nacional" deixou um recado para o ator em sua página no Instagram: "Orgulho megablaster do talento, da integridade e da simplicidade desse primo".
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Mas os elogios ao intérprete do piloto Ayrton Senna nos palcos e ex-galã de "Malhação" não veio só do parente famoso. Outros seguidores também deixaram recados carinhosos. "Pela forma simples e objetiva com que tratou do assunto. Que é assim que deve ser. Deveria ser... Você foi incrível!", escreveu um deles. "Parabéns por ser quem és. Representatividade importa" disse outro.
William Bonner parabeniza o primo Hugo Bonemer por ter assumido o namoro com ator Crédito: Reprodução/Instagram

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