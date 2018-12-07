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R$ 521 é o mais barato

Após casamento, lista de presentes de Nicole Bahls está encalhada

Alguns convidados chegaram a cogitar não ir ao casamento para não ter que gastar com os presentes, que estavam com um valor acima da média

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 13:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 13:09
Nicole Bahls e Marcelo Bimbi: casamento na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @projetonoivinhas
Ainda bem que Nicole Bahls não depende da lista de casamento dela para montar a casa própria. É que mesmo depois de passada a cerimônia, os mimos que ela pediu continuam encalhados nos dois sites que ela montou. 
Na lista, Nicole e o marido, Marcelo Bimbi, colocaram presentes como passeio de jet ski pelas Ilhas Maldivas - onde o casal passa a lua de mel -, um espremedor de frutas de R$ 1,5 mil e a própria viagem de lua de mel, pela bagatela de R$ 35 mil. O item mais barato é um suporte para plantas de R$ 521. 
Quem cuidou da lista foi a famosa promoter Carol Sampaio e toda a festa e cerimônia foram coordenadas pelo cerimonialista Roberto Cohen. 
Nos bastidores, o comentário foi até de que alguns convidados chegaram a cogitar a possibilidade de não irem à festa para não ter que gastar com os presentes exuberantes que o casal escolheu. 

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