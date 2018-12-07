Após casamento, lista de presentes de Nicole Bahls está encalhada

Nicole Bahls e Marcelo Bimbi: casamento na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @projetonoivinhas

Ainda bem que Nicole Bahls não depende da lista de casamento dela para montar a casa própria. É que mesmo depois de passada a cerimônia, os mimos que ela pediu continuam encalhados nos dois sites que ela montou.

Na lista, Nicole e o marido, Marcelo Bimbi, colocaram presentes como passeio de jet ski pelas Ilhas Maldivas - onde o casal passa a lua de mel -, um espremedor de frutas de R$ 1,5 mil e a própria viagem de lua de mel, pela bagatela de R$ 35 mil. O item mais barato é um suporte para plantas de R$ 521.

Quem cuidou da lista foi a famosa promoter Carol Sampaio e toda a festa e cerimônia foram coordenadas pelo cerimonialista Roberto Cohen.