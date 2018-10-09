Alexandre Frota deve R$ 60 mil de pensão ao filho e pode ser preso

Alexandre Frota foi eleito deputado federal por São Paulo com 155 mil votos, mas pode ser preso caso não pague em três dias a dívida de pensão alimentícia que tem com o filho, Mayã Frota, de 18 anos.

Alexandre Frota e o filho Mayã Frota Crédito: Montagem Gazeta Online

Segundo o jornal Extra, na última semana, o processo que o rapaz move contra o pai teve mais uma movimentação: a Justiça pediu a soma da dívida, que chega a cerca de R$ 60 mil. Frota não podia ser preso durante o período que antecedeu a eleição e que vai até a meia-noite desta terça-feira (9).

A causa começou com o valor de R$ 9.176,24 e foi acrescida de juros e correção pela inadimplência do ex-ator pornô. Mesmo eleito, Frota ainda não foi diplomado e portanto ainda não tem foro privilegiado como deputado.

Ao receber o resultado das urnas, o filho de Frota, Mayã desabafou sobre o pai, que nunca quis conviver com ele desde a infância. Hoje o garoto mora na Antuérpia, na Bélgica, com a mãe, Samantha Gondim, e a nova família. Alexandre foi apontado pelo filho como ex-ator pornô e ex-viciado em cocaína, acusado de não pagar a pensão alimentícia requerida na Justiça e ainda de sugerir abortá-lo.