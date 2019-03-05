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Fervo da Lud

'Profundamente triste', diz Ludmilla após confusão em bloco no Rio

Uma confusão provocou o encerramento mais cedo do bloco da cantora, no centro do Rio

Publicado em 

05 mar 2019 às 19:28

Publicado em 05 de Março de 2019 às 19:28

Ludmilla disse estar "profundamente triste" com a confusão que ocorreu durante o desfile do bloco Fervo da Lud, nesta terça-feira, 5. Uma confusão provocou o encerramento mais cedo do bloco da cantora, no centro do Rio.
"Gente, o carnaval é tempo de festa, alegria, união e também de doação de amor ao próximo, um momento de respiro para um povo que batalha o ano todo para alcançar seus objetivos. Há dois anos, criei o Fervo da Lud com isso em mente: levar alegria e diversão ao maior número de pessoas e hoje, lamentavelmente, isso não foi possível", escreveu a cantora ao publicar uma imagem em branco no Instagram.
"Fomos interrompidos e estou profundamente triste por ter presenciado tamanha agressividade ao próximo, mas certa de que optamos pela melhor opção, pois minha prioridade sempre será o bem-estar de todos", completou.
O bloco da cantora seguia pela Avenida Primeiro de Março quando, após três horas de desfile, quando uma briga generalizada no meio do público interrompeu o evento.
Policiais militares jogaram bombas de gás lacrimogêneo para dispersar o tumulto. Um homem que estava ferido foi imobilizado pelos policiais e retirado do local algemado.
"Espero que o total do amor que gostaria de ter doado hoje cantando seja transmitido nessa mensagem. Mais amor! Mais paz! Fiquem bem e contem comigo. Amo vocês!", finalizou Ludmilla em sua mensagem para os fãs.

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