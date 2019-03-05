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Folia

'Não peguei ninguém', diz Anitta após curtir camarote com Neymar

A cantora negou os rumores e o fato de que teria ido ao local para provocar Bruna Marquezine

Publicado em 

05 mar 2019 às 19:50

Publicado em 05 de Março de 2019 às 19:50

Neymar e Anitta chegaram juntos à segunda noite de desfiles na Sapucaí e não economizaram beijos em área vip do Nosso Camarote Crédito: Reprodução/Instagram @anittano
Anitta passou a noite de segunda-feira, 4, ao lado de Neymar e do surfista Gabriel Medina em um camarote no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Isso já motivou comentários de que os dois haviam 'ficado' na comemoração de carnaval.
Porém, na tarde desta terça-feira, 5, a cantora negou os rumores e o fato de que teria ido ao local para provocar Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar que estava no mesmo local, mas em lado oposto.
"Eu sou amiga do Neymar há muitos e muitos anos. Não é só porque as pessoas são famosas e se cruzam nos lugares, que elas são melhores amigas. Eu não sou amiga da [Bruna] Marquezine. Conheço. Ela foi no meu trio porque meu assessor de imprensa é um grande amigo dela, então eles estavam curtindo o carnaval", disse a cantora nos stories do Instagram. "Não tenho nada contra ela, não tenho nada contra ninguém."
Sobre o possível affair com Neymar, Anitta negou. "Infelizmente, não peguei ninguém. Acordei, inclusive, com um pouco de raiva porque saí no zero a zero. As amigas também", comentou.
Nesta terça-feira, o perfil no Instagram de Bruna Marquezine amanheceu fora do ar. Os internautas e fãs dela, de Neymar e Anitta estão especulando que o motivo teria sido a presença do ex e da funkeira no evento. O E+ entrou em contato com a assessoria da atriz para saber o motivo da ausência do perfil na rede social, mas não obteve resposta até a publicação desta nota.
Anitta nega que tenha ido ao camarote para "provocar" Bruna. "Eu jamais fui para camarote nenhum para provocar ninguém. As pessoas que estavam organizando os dois camarotes que eu fui são todos meus amigos, estão me chamando há anos. Eu não vou deixar de ir porque tem gente lá", disse a cantora.
"O único que perdeu a linha foi o David [Brazil] de botar aquela legenda nada a ver, mas não vem me meter em briga dos outros, não", comentou a cantora.
David Brazil estava no camarote ao lado dela e de Neymar e publicou fotos dos dois com as legendas "segura esse casal, Brasil" e "também estou passado".

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