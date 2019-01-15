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'Destruí minha vida', brinca Fábio de Melo após ouvir hit 'Jenifer'

Padre perguntou 'Quem é Jenifer' no Twitter e, agora, todos que o encontram citam a música: 'Imediatamente o refrão martelador invade meu sistema nervoso'

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 20:41

Publicado em 

15 jan 2019 às 20:41
Padre Fábio de Melo Crédito: Divulgação
O padre Fábio de Melo brincou em seu Twitter sobre a repercussão que uma simples pergunta sobre a música Jenifer, um dos hits do momento no Brasil, teve em sua vida.
Na última quinta-feira, 10, o padre havia feito uma pergunta em referência à música Jenifer, de Gabriel Diniz, que vem fazendo sucesso e sendo bastante citada em redes sociais: "Quem é Jeniffer?"
Nesta terça-feira, 15, Fábio de Melo falou sobre a repercussão que a postagem lhe causou: "De cada 10 pessoas que eu encontro, oito perguntam se eu descobri quem é a Jenifer, e imediatamente o refrão martelador da música invade o meu sistema nervoso."
"Eu destruí a minha vida e é só isso que eu posso dizer por enquanto", concluiu, em tom de brincadeira.
Confira as publicações do padre Fábio de Melo abaixo:

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