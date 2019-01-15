'Destruí minha vida', brinca Fábio de Melo após ouvir hit 'Jenifer'

Padre Fábio de Melo Crédito: Divulgação

O padre Fábio de Melo brincou em seu Twitter sobre a repercussão que uma simples pergunta sobre a música Jenifer, um dos hits do momento no Brasil, teve em sua vida.

Na última quinta-feira, 10, o padre havia feito uma pergunta em referência à música Jenifer, de Gabriel Diniz, que vem fazendo sucesso e sendo bastante citada em redes sociais: "Quem é Jeniffer?"

Nesta terça-feira, 15, Fábio de Melo falou sobre a repercussão que a postagem lhe causou: "De cada 10 pessoas que eu encontro, oito perguntam se eu descobri quem é a Jenifer, e imediatamente o refrão martelador da música invade o meu sistema nervoso."

"Eu destruí a minha vida e é só isso que eu posso dizer por enquanto", concluiu, em tom de brincadeira.