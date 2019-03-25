Show "Maria Maria" em Vitória celebra Dolores Duran e a mulher

Crédito: Reprodução/Facebook Maria Maria

"Maria Maria" é necessário. Trata-se de um espetáculo multicultural, que nasceu em 2005 e, de lá para cá, só fez divulgar figuras femininas que fazem a diferença e engrandecer a música brasileira e internacional. Depois de dois anos sem ter edição, o case volta aos palcos do Teatro Glória, no Centro de Vitória, com "Maria Maria canta Dolores Duran". Uma das rainhas dos tempos de ouro da rádio, suas canções serão eternizadas em solo capixaba nas vozes de Elem Nara, Gardênia Marques, Isadora Dalvi, Lílian Lomeu, Simône Devens, Zizinha Huguenin e Evelyn Lomeu.

A apresentação acontece no próximo domingo (31), às 17h, com ingressos por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) à venda na bilheteria do Centro Cultural Sesc Glória.

Para Simône, o debate desta edição promove ainda mais a figura da mulher, já que, de uns anos para cá, ela, que é diretora-geral de "Maria Maria", decidiu inserir mais meninas no staff da produção. "E gente jovem, também. Minha arranjadora, Isadora Dalvi, tem 23 anos e está fazendo o maior sucesso na formação da equipe", relata. A cantora também vê a oportunidade como uma forma de os jovens talentos se apresentarem ao mercado.

No tributo a Dolores Duran, a ideia principal será contar a história da diva em quatro atos, que se dividirão em: o início, com o programa de rádio; os saraus, com a participação do jet set carioca; a boate Vogue, com as performances de Dolores no local; e a morte. "Vamos traçar toda essa história, pela qual eu sou fascinada, em um show teatralizado. No início de tudo, também, teremos a participação de uma médica falando da vida de Dolores e da doença que ela enfrentou até morrer, aos 29 anos", detalha.

EXPOSIÇÃO DA TERCEIRA IDADE

O projeto idealizado por Simône sempre levou mais de uma atração cultural aos espaços que ocupou. Desta vez, ela resolveu montar uma exposição com objetos confeccionados por uma turma de idosas que participam de um projeto da Prefeitura de Vitória (PMV).

De acordo com a cantora, esses itens vão de artesanatos até quadros. "Há uma série de quadros que ilustra os monumentos históricos e turísticos do Centro de Vitória, por exemplo. Está muito interessante e, ao mesmo tempo, é uma alegria poder inserir esse trabalho no projeto", conclui.

SERVIÇO

Maria Maria canta Dolores Duran

Local: Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória)

Data: 31 de março de 2019 (domingo), às 17h

Ingressos: R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia-entrada) - Vendas na bilheteria do local

Mais informações: (27) 99995-3012