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Operação de resgate

Rato 'gordinho' entala em buraco e é salvo por bombeiros; veja vídeo

'Mesmo os animais que são odiados por muitos merecem respeito', disse um dos socorristas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2019 às 11:47

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 11:47

Crédito: Reprodução/YouTube Ratte steckt im Gulli fest
O corpo de bombeiros da cidade alemã de Bensheim recebeu um chamado inusitado no último domingo, 24: salvar a vida de um rato 'gordinho' que ficou preso em um dos buracos da tampa de um bueiro.
"O rato tinha bastante gordura e ficou preso pelo quadril, sem poder ir para frente ou para trás", disse o socorrista Michael Sehr à mídia local.
Possivelmente, o roedor estava saindo do bueiro quando ficou preso. Pelas imagens divulgadas, a metade superior dele ficou para fora, enquanto o rabo e as patas traseiras ainda estavam para dentro do buraco.
O socorrista já estava por perto quando a central recebeu um pedido de "resgate de animal pequeno", mas ele não conseguiu retirar o rato de lá sozinho.
Uma operação de resgate razoavelmente grande foi montada para salvar o ratinho. Algumas pessoas questionaram o porquê de todo o esforço. "Mesmo os animais que são odiados por muitos merecem respeito", respondeu Sehr.

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