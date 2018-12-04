Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

Rami Malek recorda desafio ao encenar Freddie Mercury em 'Bohemian Rhapsody'

Ator diz que gravar a cena do Live Aid é como usar drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 17:24

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 17:24

Rami Malek é Freddie Mercury em Bohemian Rapsody Crédito: Divulgação
Rami Malek, que interpretou Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody, lançado em novembro deste ano, revelou que não estava completamente apto para atuar no filme.
"Eu estava mais ou menos preparado. Ninguém consegue preparar você para o que o sentimento que realmente é", afirmou ao site norte-americano Deadline.
Ele contou que se sente confiante e calmo ao trabalhar em longas gravações, como em Mr. Robot - seriado que lhe rendeu prêmio de melhor ator no Emmy de 2016. No entanto, disse que foi desafiador retratar Mercury. "Ele é, para alguns, o cantor com maior desempenho na história do rock. Eu disse: 'Que diabos, eles construíram [até] um palco'", recorda.
Além disso, Rami Malek expôs que ter gravado a cena do Live Aid, marcada como o clímax da trama, foi como usar drogas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Europa pode ter combustível de aviação só para as próximas semanas, e companhias começam a cancelar voos
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA
Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados