Psicodelia à la Prando: músico capixaba lança novo álbum 'Voador'

Em seu novo álbum, Voador, a ser lançado no dia 23 de novembro nas plataformas digitais, André Prando convida para uma viagem democrática, de graça, para onde o ouvinte quiser se deixar levar. Absorvido e abduzido, Prando canta em Ode à Nudez, que abre o disco, Mais um dia daqueles que eu pairo no céu/ Sem ramos e sem direção.

O show de lançamento do segundo álbum de inéditas do capixaba acontece também no dia 23 de novembro, no Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro. No dia 7 de dezembro André apresenta na íntegra o álbum no Fau Haus, em São Paulo, e no dia 11 de dezembro desembarca no Sesc Glória, em Vitória.

Independente, sem patrocínio e sem edital, Prando viu no financiamento coletivo a solução encontrada para produção do novo álbum. Seus fãs abraçaram o projeto e o objetivo foi superado: André atingiu 119% da meta estipulada.

Sem dúvida alguma o sentimento é de gratidão. O projeto do disco já existia desde 2016, mas não conseguia apoio financeiro. Sempre acreditei que o crowdfunding seria uma ferramenta massa justamente pelo máximo respeito que tenho pelo meu público. A campanha fortaleceu muito o meu contato com os seguidores. Sem falar no fato de que todos fazem parte real do projeto, conta.





VIAGEM UTÓPICA

Voador tem 12 faixas, 10 de autoria de André e duas de autoria de Santiago Emanuel. A produção musical é assinada por Henrique Paoli e JR Tostoi, produtor e guitarrista que acompanha há mais de 18 anos o músico Lenine e já foi duas vezes indicado ao Grammy Latino. Para André, o produtor combina perfeitamente com suas buscas experimentais e brasileiras.

As guitarras de Tostoi estão em Eu Vi Num Transe, composição de Santiago Emanuel que também traz a participação especial do guitarrista paraense Lucas Estrela. Com letra inspirada no livro Esta Vida Puta, biografia de Fela Kuti, o segundo single do disco traz o discurso Os músicos serão presidentes de diferentes países/ Os artistas serão ditadores de uma nova sociedade/ A mente vai ser mais livre, menos formulada.

Essa é uma das músicas mais poderosas do Voador! Um delírio utópico que prega um sonho de mudança, uma valorização extrema da arte, da cultura, do amor e da nossa própria voz. Desde que a ouvi pela primeira vez fiquei em choque. A considero um canto atemporal de resistência! Não podemos viver sem utopias, acredito que é preciso sonhar, é preciso permitir um transe e ouvir o que o silêncio da mente tem a nos dizer e, com isso, poderemos acreditar e lutar por um país e um mundo que poderá contornar a era do ódio e dar chance à paz., explica André.

EXPERIMENTAÇÕES

Vão (2014) foi o EP de estreia de André Prando. Estranho Sutil (2015), primeiro disco cheio, veio em seguida e dois anos depois ganhou uma versão ao vivo registrada em um show no Estúdio de Música da Ufes.

No novo trabalho Prando explora elementos novos como percussões, sintetizadores, sitar, cello e acordeon. Sinto que é um álbum mais plural, sinto que estou mais maduro  não melhor  mais maduro, apenas. O pilar é rock experimental, permeando canções-pop-psicodélicas em letras reflexivas e discussões existenciais que refletem nosso tempo, nossos antepassados e nossas utopias. Considero uma sonoridade complexa, a proposta é uma longa viagem pra careta e pra maluco, define.

Capa do álbum "Voador" Crédito: Sony Music/Divulgação

Voador.

André Prando

Sony Music Brasil, 12 faixas.