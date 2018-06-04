Peça 'O Último Capítulo' faz turnê pelo ES contando briga de casal

Briga de casal vira piada em "O Último Capítulo", em Vitória Crédito: WB Produções/Divulgação

Para que ficar remoendo aquele problema ou ficar pensando demais em uma atitude errada, sem se desculpar? A vida é muito curta para levarmos tudo tão a sério - principalmente quando estamos falando de relacionamentos. É nessa onda que "O Último Capítulo" chega ao Espírito Santo nesta quarta-feira (6) e passa por Colatina, Cachoeiro e Vitória até domingo (10). A peça satiriza momentos que um casal divide desde jantares até amnésias que fazem esquecer a data de aniversário de casamento e namoro.

Gazeta Online, ela afirma que o público se identifica demais com várias situações que são mostradas, mas o foco é desmontar a pessoa com o riso e fazê-la pensar nas atitudes que tem no próprio relacionamento. Ainda assim, a ideia é deixar uma mensagem que faça o público refletir, como adianta Mariana Xavier, protagonista do espetáculo. Em entrevista ao, ela afirma que o público se identifica demais com várias situações que são mostradas, mas o foco é desmontar a pessoa com o riso e fazê-la pensar nas atitudes que tem no próprio relacionamento.

"Afinal, todo mundo já passou por alguma coisa. E têm cenas em que isso fica nítido, porque é um cotovelamento na plateia que nem a gente se aguenta", conta, às gargalhadas. A atriz destaca que nesses casos, em geral, a comédia serve como uma lente de aumento da realidade e, por isso, algumas situações acabam indo ao extremo durante a trama.

As pessoas riem da situação. Mas pensam se elas não estão tendo o mesmo comportamento Mariana Xavier, atriz

"Mas sempre tem uma mensagem. Eu digo que a comédia é uma excelente ferramenta de crítica e reflexão. Por meio do riso, você desmonta o espectador e faz ele pensar sobre coisas que talvez ele não estivesse afim de pensar - se estivesse sério", pondera.

Mariana, que começou a própria carreira no teatro, apesar de já ter protagonizado em filmes, enxerga no espetáculo um convite à reflexão do relacionamento. "Acho que as pessoas saem da peça pensando nos relacionamentos que elas têm", afirma, pontuando: "Excesso de expectativa atrapalha a relação... A falta de diálogo também pode afetar".

Segundo a atriz, a peça se passa em um tempo em que não havia celular e, mesmo vivendo juntos, cada um dos dois fez o seu mundo. "As pessoas riem da situação. Mas pensam se elas não estão tendo o mesmo comportamento", dispara.

"RELACIONAMENTO NÃO É FEITO SÓ DE AMOR"

Mariana diz que aprendeu algo muito valioso com seu primeiro namorado. "Ele dizia que quando você ama verdadeiramente uma pessoa, você nunca deixa de amar essa pessoa. Mas por uma série de motivos, se você não pode viver ao lado dela, não viverá. Infelizmente, relacionamento não é feito só de amor", arrebata ela, que diz não ter uma opinião formada sobre "capítulos finais" em relacionamentos.

Por outro lado, a atriz acredita que têm relacionamentos que são extremamente saudáveis e, por isso, pode ser que durem para sempre. Em contrapartida, avalia que essa sensação de "último capítulo" é algo pelo qual todos os casais acabam passando em algum momento, mesmo nos relacionamentos muito duradouros. "Porque às vezes a gente acaba insistindo em uma coisa querendo que ela dure para sempre... Uma coisa ruim, e a gente fica empurrando isso", conclui.

Segundo a atriz, há pontos do espetáculo que mexem, particularmente, com ela e que um deles é um momento de drama, que é inesperado pela platéia, chegando a ficar um silêncio entre os espectadores. "Mas têm vários pontos altos de comédia. Tem uma cena de um jantar que quem assistir vai se identificar... Acho que é o momento que o público mais se diverte, porque todo mundo se identifica muito", finaliza.

MARIANA XAVIER CRESCEU MORANDO NO ESPÍRITO SANTO

"O Espírito Santo é um lugar que tem um espaço especial no meu coração. É o lugar que eu vivi dos meus 11 aos quase 18 anos", lembra Mariana. Ela diz ter vários amigos no Estado e, pelas memórias que cultiva daqui, sempre é um prazer se apresentar. "Voltar ao Espírito Santo, nesse momento da minha carreira, é muito gostoso. Vários amigos daqui acompanharam meu crescimento... Minha luta", reitera. "E é um público que sempre me recebe muito bem", acrescenta.

SERVIÇO

Espetáculo "O Último Capítulo"

Com Mariana Xavier e Paulo Mathias Jr

Quando: de quarta-feira (6) a domingo (10)

Onde: Teatro Marista (Avenida Champagnat, Colatina - 6 de junho (quarta, às 20h); Teatro Rubem Braga (Avenida Beira-Rio, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim - 8 de junho (sexta, às 21h); Teatro Universitário (Ufes, Goiabeiras, Vitória - 9 (sábado, às 21h) e 10 de junho (domingo, às 18h)

Duração: 75 minutos

Classificação indicativa: 10 anos

Ingresso: vendas pelos sites Tudus (sessões de Vitória) e Blueticket (demais sessões) ou nas bilheterias dos teatros. vendas pelos sites(sessões de Vitória) e(demais sessões) ou nas bilheterias dos teatros.