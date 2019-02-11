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CINEMA

Novo trailer de 'Aladdin' mostra Will Smith como o Gênio

Filme de Guy Ritchie chega aos cinemas no dia 23 de maio de 2019

Publicado em 

11 fev 2019 às 15:27

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 15:27

11/02/2019 - Will Smith faz o Gênio em Aladdin Crédito: Disney
A Disney divulgou neste domingo, 10, um novo trailer do live-action de Aladdin, uma das grandes apostas do estúdio para 2019. No vídeo, é possível ver Will Smith em ação, como o Gênio, pela primeira vez. O filme chega aos cinemas no dia 23 de maio de 2019. 
O elenco inclui ainda Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Jasmine), Marwan Kenzari (Jafar), Navid Negahban (sultão), Nasim Pedrad (Dalia), Billy Magnussen (Prince Anders) e Numan Acar (Hakim).
Aladdin tem direção de Guy Ritchie (Sherlock Holmes) e roteiro de John August (Dark Shadows, Big Fish) com base no filme de animação de 1992 e nas histórias de Mil e Uma Noites.

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