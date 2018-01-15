Músicos lamentaram a morte da cantora Dolores O'Riordan

Dolores O'Riordan Crédito: Reprodução/Instagram @doloresoriordanfanpage

A morte da cantora Dolores O'Riordan, vocalista da banda The Cranberries, causou comoção no mundo da música na tarde desta segunda-feira, 15. Músicos e bandas lamentaram a perda da frontwoman do conjunto irlandês. "Estamos devastados por ouvir a notícia da morte de Dolores O'Riordan. Nossos pensamentos vão para a família dela neste momento terrível", disse no Twitter a banda Duran Duran. Jim Corrs, guitarrista da banda The Corrs, também se manifestou no Twitter: "Meus profundos sentimentos à família de Dolores O'Riordan, que morreu hoje tragicamente. RIP", escreveu.

Dolores morreu subitamente nesta segunda, 15, em Londres, aos 46 anos, anunciou sua agente. Os Cranberries alcançaram o estrelato internacional no início dos anos 1990 com música Zombie, Dreams e Linger, chegando a vender mais de 40 milhões de discos no mundo.

Depois de encerrar a trajetória em 2002, a banda de rock irlandesa voltou aos palcos sete anos depois para uma turnê mundial, em 2012, lançando o álbum Roses. No anos passado, o grupo lançou o acústico Something Else, em que revisitam suas músicas gravadas com a Orquestra de Câmara Irlandesa e incluíram três canções novas.