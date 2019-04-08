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CINEMA

Jackie Chan e Chris Tucker levantam possibilidade de 'A Hora do Rush 4'

Faz 12 anos que o último filme foi lançado; ator que interpreta o detetive James Carter já havia dito que há conversas sobre novo longa

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 17:39

Publicado em 

08 abr 2019 às 17:39
08/04/2019 - Os atores Jackie Chan e Chris Tucker Crédito: Instagram/@christucker
Jackie Chan completou 65 anos neste domingo, 7, e Chris Tucker fez uma homenagem ao colega de A Hora do Rush com uma foto publicada no Instagram. Em seguida, ele publicou outra imagem dos dois que chamou ainda mais a atenção dos fãs: nesta segunda foto, os atores aparecem abraçados e cada um sustenta quatro dedos da mão levantados.
Tucker não colocou legenda, mas os seguidores já começaram a comentar que seria um indício de que o quarto filme de A Hora do Rush está a caminho.
Os dois são conhecidos por interpretarem o popular detetive chefe Lee (Jackie Chan) e o detetive James Carter (Chris Tucker) nos longas de grande sucesso - o primeiro saiu em 1998. O filme foi tão bem que
A Hora do Rush
2 e 3 vieram logo em seguida. Agora, 12 anos após o último filme, os fãs ainda esperam pacientemente que a próxima
sequência
seja anunciada oficialmente.
No final de janeiro, Tucker disse que A Hora do Rush 4 estava em andamento. "Não está em pré-produção. Estamos trabalhando em algumas coisas (para) o roteiro. Jackie quer fazer isso. Eu quero fazer isso. O estúdio quer fazer isso", disse ele no podcast do Winging It, apresentado pelas estrelas da NBA Vince Carter e Kent Bazemore, segundo o site Ebony.com.

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