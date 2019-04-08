Jackie Chan e Chris Tucker levantam possibilidade de 'A Hora do Rush 4'

08/04/2019 - Os atores Jackie Chan e Chris Tucker Crédito: Instagram/@christucker

Jackie Chan completou 65 anos neste domingo, 7, e Chris Tucker fez uma homenagem ao colega de A Hora do Rush com uma foto publicada no Instagram. Em seguida, ele publicou outra imagem dos dois que chamou ainda mais a atenção dos fãs: nesta segunda foto, os atores aparecem abraçados e cada um sustenta quatro dedos da mão levantados.

Tucker não colocou legenda, mas os seguidores já começaram a comentar que seria um indício de que o quarto filme de A Hora do Rush está a caminho.

Os dois são conhecidos por interpretarem o popular detetive chefe Lee (Jackie Chan) e o detetive James Carter (Chris Tucker) nos longas de grande sucesso - o primeiro saiu em 1998. O filme foi tão bem que

A Hora do Rush

2 e 3 vieram logo em seguida. Agora, 12 anos após o último filme, os fãs ainda esperam pacientemente que a próxima

sequência

seja anunciada oficialmente.