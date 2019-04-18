Grupo de congo vai tocar no topo do Morro do Moreno na Páscoa

O grupo de congo Beatos de São Benedito Crédito: Acerbes/Divulgação/Mônica Dantas

Não é à toa que a subida do grupo de congo Beatos de São Benedito no Morro do Moreno, em Vila Velha, neste domingo (21) de Páscoa, é batizada de "Acorda Vila Velha". Cerca de 70 componentes e convidados vão subir o ponto turístico às 3h para fazer um show do topo do monte quando o primeiro raio de Sol ameaçar surgir no céu.

É a segunda vez que o evento é organizado com o objetivo de chamar a atenção para manifestações culturais do que é produzido no Espírito Santo.

De acordo com a diretora da Associação Cultural Esportiva Recreativa Beatos do Espírito Santo (Acerbes), Mônica Dantas, dias depois da subida do ano passado o prefeito de Vila Velha, Max Filho, decidiu separar a pasta da Cultura - que estava agregada a outras secretarias do órgão. "Este ano queremos dar mais visibilidade ao congo e nós já consideramos que em 2018 tivemos uma grande conquista", relata.

Participam da fincada do mastro de crianças a idosos que dividem as tarefas dentro do grupo de forma igual. "É muito bonito ver a interação das gerações e os idosos, que às vezes a gente pensa que não vão aguentar, são super animados", conclui.

OS PASSOS DO CONGO

Tudo começa às 3h do domingo (21), quando os participantes vão se reunir no pé do Morro do Moreno. Em seguida, vão subir o trajeto a pé e, quando chegarem ao topo, vão acomodar os instrumentos e fincar o mastro junto da bandeira do Espírito Santo. Depois disso, segundo Mônica, eles vão esperar o primeiro sinal do raiar do Sol para começar a apresentação especial.

"Nós vamos cantar uma música, especificamente, cujo refrão é 'acorda Vila Velha' e é fruto de uma adaptação que fizemos de uma outra composição nossa. Estamos com a expectativa alta e queremos que mais pessoas participem da manifestação", destaca, deixando claro que a participação é livre e gratuita a quem ficar interessado.

20 ANOS DE CONGO