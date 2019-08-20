Documentário mostra fotos inéditas de Marilyn Monroe no necrotério

Fotógrafo tinha acervo com fotos da atriz e cantora que nunca foram divulgadas

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 05:30

Redação de A Gazeta

A atriz e cantora Marilyn Monroe Crédito: Reprodução/Facebook
Fotos da atriz e cantora Marilyn Monroe no necrotério foram divulgadas por um documentário do canal Fox News neste final de semana. Com o título "Scandalous: The Death of Marilyn Monroe", registros inéditos da atriz nua e morta foram feitos pelo famoso fotógrafo Leigh Wiener e nunca haviam sido divulgados.
O filho de Wiener, Devik Wiener, conta que o pai conseguiu entrar na área restrita para fazer fotos depois de subornar os funcionários do local com garrafas de uísque e outros drinques.
"Não foi a primeira vez que meu pai usou algumas garrafas de uísque para entrar em locais que ele não poderia. Ele ofereceu drinques para os funcionários para conseguir entrar", conta o filho, revelando que o pai utilizava desse método várias vezes.
Segundo o Daily Mail, que teve acesso ao documentário antes dele ser exibido neste domingo (18), Leigh Wiener usou cinco rolos para tirar fotos da atriz, mas apenas três deles foram divulgados e usados pelo Fox News para compor o documentário.
Ainda de acordo com o filho, os dois outros filmes com as imagens foram levados para o estúdio do fotógrafo e, logo em seguida, trancados em um cofre. "Os dois últimos rolos ele levou de volta para seu próprio estúdio e disse que processou, examinou e logo guardou em seu cofre".
Com apenas 36 anos de idade, Marilyn Monroe foi encontrada morta no dia 5 de agosto de 1962 em sua casa, na cidade de Brentwood (Califórnia).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

