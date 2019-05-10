Dia das Mães: relembre 11 matriarcas mais legais das telas

Mãe é fonte inesgotável de amor. Prova disso são os inúmeros filmes e séries de TV que ilustram essa afirmação. Neste Dia das Mães, que tal relembrar as mamães divertidas que o cinema já produziu? Elas causam identificação, vão da comédia ao terror e, às vezes, passam pela ação, mas o fato é que são tão únicas quanto seus próprios títulos.
O Gazeta Online decidiu lembrar de onze dessas mulheres que fizeram história no cinema e na TV. Baseadas em histórias reais ou totalmente feitas para ficção, essas mamães fizeram fama e são lembradas até hoje das melhores formas possíveis, ainda que tenham adotado comportamentos questionáveis nas tramas mais engraçadas. Confira: