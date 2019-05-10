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Amor na telona

Dia das Mães: relembre 11 matriarcas mais legais das telas

Além de relembrar das figuras, que tal assistir aos filmes com a família reunida neste domingo (12)?
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

10 mai 2019 às 19:56

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 19:56

Crédito: Montagem Gazeta Online
Mãe é fonte inesgotável de amor. Prova disso são os inúmeros filmes e séries de TV que ilustram essa afirmação. Neste Dia das Mães, que tal relembrar as mamães divertidas que o cinema já produziu? Elas causam identificação, vão da comédia ao terror e, às vezes, passam pela ação, mas o fato é que são tão únicas quanto seus próprios títulos.
> Três partos com filhos mortos e o choro da redenção: "Jamais desistiria"
O Gazeta Online decidiu lembrar de onze dessas mulheres que fizeram história no cinema e na TV. Baseadas em histórias reais ou totalmente feitas para ficção, essas mamães fizeram fama e são lembradas até hoje das melhores formas possíveis, ainda que tenham adotado comportamentos questionáveis nas tramas mais engraçadas. Confira:

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