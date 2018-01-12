Desafio do 'Que tiro foi esse' bomba Jojo Todynho na web

Jojo Marontini, a Jojo Todynho que fez sucesso com seus grandes peitos no clipe de "Vai Malandra", de Anitta, deu um tiro certo. Com seu hit "Que tiro foi esse", a carioca está ganhando a internet.

Empolgados com a canção, internautas fizeram uma brincadeira que está dando mais ibope a canção. Utilizando os primeiros versos da canção, as pessoas estão fazendo encenações. Ao tocar, "que tiro foi esse? que tiro foi esse, que tá um arraso", seguido do disparo de uma arma, os internautas se jogam no chão em qualquer lugar, causando sustos em quem passa e vê a cena.