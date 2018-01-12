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Paródia

Desafio do 'Que tiro foi esse' bomba Jojo Todynho na web

Sucesso lançado no início do mês vem ganhando a internet com desafio inusitado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 20:30

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 20:30

jJojo Marontini é dona do hit "Que Tiro Foi Esse" Crédito: Instagram/Jojo Todynho
Jojo Marontini, a Jojo Todynho que fez sucesso com seus grandes peitos no clipe de "Vai Malandra", de Anitta, deu um tiro certo. Com seu hit "Que tiro foi esse", a carioca está ganhando a internet. 
Empolgados com a canção, internautas fizeram uma brincadeira que está dando mais ibope a canção. Utilizando os primeiros versos da canção, as pessoas estão fazendo encenações. Ao tocar, "que tiro foi esse? que tiro foi esse, que tá um arraso", seguido do disparo de uma arma, os internautas se jogam no chão em qualquer lugar, causando sustos em quem passa e vê a cena.
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Os vídeos postados nas redes sociais já renderam centenas de milhares de cliques. Confira abaixo um compilado da brincadeira.

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