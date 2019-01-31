Confira os filmes em cartaz no ES de 31 de janeiro a 6 de fevereiro

Especial

super bowl Crédito: Cinemark divulgação

Super Bowl LIII - Ao Vivo

Sinopse: Emoção no volume máximo! Venha assistir a final da NFL nos cinemas. Além do emocionante jogo, assista durante o intervalo o show da banda Maroon 5.

Cinemark Vitória, sala 4 (somente domingo): 21h.

Estreias

O Menino que Queria ser Rei Crédito: Fox

O Menino que Queria ser Rei

(The Kid Who Would Be King, Reino Unido, 2019). Fantasia. Direção: Joe Cornish. Com Louis Serkis, Rebecca Ferguson, Patrick Stewart.

Sinopse: Alex é um garoto que enfrenta problemas no colégio, por sempre defender o amigo Bedders dos valentões Lance e Kaye. Um dia, ao fugir da dupla, ele se esconde em um canteiro de obras abandonado. Lá encontra uma espada encravada em uma pedra, da qual retira com grande facilidade. O que Alex não sabia era que a espada era a lendária Excalibur e que, como seu novo portador, precisa agora enfrentar a meia-irmã do rei Arthur, Morgana, que está prestes a retomar seu poder. Para tanto, ele conta com a ajuda do mago Merlin, transformado em uma versão bem mais jovem.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 15h50, 18h10, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 15h50, 18h10, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h20 (dub.), 16h40 (dub.), 19h (dub.), 21h20.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h40, 16h10, 18h45, 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 14h. Sala 6 (dub.): 13h10, 15h50, 18h25.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 16h, 19h, 21h15.

Cinemark Vitória, sala 5: 14h45 (dub.), 17h30 (dub.), 20h15.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 14h45, 17h30, 20h15.

"Vice" acompanha a vida de Dick Chenney Crédito: Imagem Filmes/Divulgação

Vice

(EUA, 2018, 132 min). Biografia. Direção: Adam McKay. Com Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell.

Sinopse: Na juventude, Dick Cheney se aproximou do Partido Republicano ao ver na política uma grande oportunidade de ascender de vida. Para tanto, se aproxima de Donald Rumsfeld e logo se torna seu assessor direto. Com a renúncia do ex-presidente Richard Nixon, os poucos republicanos que não estavam associados ao governo ganham imediata importância e, com isso, tanto Cheney quanto Rumsfeld retornam à esfera de poder do partido. Décadas depois, com a decisão de George W. Bush em se lançar candidato à presidência, Cheney é cortejado para assumir o posto de vice-presidente. Ele aceita, mas com uma condição: que tenha amplos poderes dentro do governo, caso a chapa formada seja eleita.

Cine Jardins, sala 1: 16h50, 21h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 15h30, 18h20, 21h10.

Cinemark Vitória, sala 8: 15h20 (exceto quarta), 16h35 (somente quarta), 18h20 (exceto quarta), 19h30 (somente quarta), 21h15 (exceto quarta), 22h30 (somente quarta).

A Sereia: Lago dos Mortos Crédito: PARIS FILMES

A Sereia: Lago dos Mortos

(Rusalka: Ozero myortvykh, Rússia, 2019, 84 min). Terror. Direção: Svyatoslav Podgayevskiy. Com Efim Petrunin, Nikita Elenev, Igor Khripunov.

Sinopse: Uma sereia malvada se apaixona por Roman, noivo de Marina, e tenta mantê-lo longe dela em seu Reino submerso. Marina terá apenas uma semana para superar o medo do oceano, lutar com monstros e se manter viva e na forma humana.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h30 (dub.), 19h50, 21h50.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 18h15, 20h30, 22h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 16h35, 20h55.

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 19h30, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 7: 15h15 (dub.), 17h40 (dub.), 20h.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 16h20 (dub.), 18h45 (dub.), 21h (dub.) (exceto terça e sexta), 21h (somente terça e sexta).

Uma Nova Chance Crédito: Diamond Films

Uma Nova Chance

(Second Act, EUA, 2019, 104 min). Direção: Peter Segal. Com Jennifer Lopez, Leah Remini, Vanessa Hudgens.

Sinopse: Maya é uma caixa de supermercado insatisfeita com sua vida profissional. Porém, tudo muda com uma pequena alteração em seu currículo e suas redes sociais. Com sua experiêcia das ruas, habilidades excepcionais e a ajuda de seus amigos, ela se reinventa e se torna uma executiva de sucesso.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 18h40, 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 16h25. Sala 4: 14h10 (dub.), 21h40.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 13h15 (dub.), 15h40 (dub.), 18h05 (dub.), 20h30.

Ultraje Crédito: Elo Company

Ultraje

(Brasil, 2019, 92 min). Documentário. Direção: Marc Dourdin. Com Roger Moreira, Edgard Scandurra, Maurício Defendi.

Sinopse: Uma das bandas mais reconhecidas do cenário musical brasileiro das últimas décadas, o Ultraje a Rigor invadiu os rádios e TVs na década de 1980. No fim da Ditadura Militar a banda estava por toda parte no dia a dia dos brasileiros. É assim que começa a trajetória do grupo, que tem sua carreira e a vida de seus membros, especialmente o líder, Roger, expostas nesse documentário.

Cinemark Vitória, sala 4 (exceto sábado e domingo): 19h.

Em Cartaz

Creed 2 Crédito: Divulgação/Warner

Creed II

(EUA, 2018, 130 min). Drama. Direção: Steven Caple Jr.. Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson.

Sinopse: Adonis Creed saiu mais forte do que nunca de sua luta contra 'Pretty' Ricky Conlan, e segue sua trajetória rumo ao campeonato mundial de boxe, contra toda a desconfiança que acompanha a sombra de seu pai e com o apoio de Rocky. Sua próxima luta não será tão simples, ele precisa enfrentar um adversário que possui uma forte ligação com o passado de sua família, o que torna tudo ainda mais complexo.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 18h30, 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 13h (dub.), 17h20.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (dub.): 19h, 22h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h40. Sala 4: 19h.

Cine Ritz Perim Center, sala 3: 18h30 (dub.), 20h50.

Multiplex Serra, sala 4 (dub.): 20h30.

Cinemark Vitória, sala 1: 15h25, 18h30, 21h20.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 14h10 (dub.), 20h.

Mahershala Ali como Dr. Donald Shirley e Viggo Mortensen como Tony Vallelonga Crédito: Universal Pictures

Green Book - O Guia

(Green Book, EUA, 2018, 130 min). Drama. Direção: Peter Farrelly. Com Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini.

Sinopse: 1962. Tony Lip, um dos maiores fanfarrões de Nova York, precisa de trabalho após sua discoteca, o Copacabana, fechar as portas. Ele conhece um um pianista e quer que Lip faça uma turnê com ele. Enquanto os dois se chocam no início, um vínculo finalmente cresce à medida que eles viajam.

Cine Jardins, sala 2: 16h45, 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 21h.

Cinemark Vitória, sala 3: 18h45, 21h40.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 15h45 (exceto segunda, terça e quarta), 21h10 (somente segunda, terça e quarta), 22h(exceto segunda, terça e quarta).

Assuntos de Família Crédito: IMOVISION

Assunto de Família

(Manbiki kazoku, Japão, 2019, 121 min). Drama. Direção: Hirokazu Kore-eda. Com Lily Franky, Sakura Andô, Kiki Kirin.

Sinopse: Depois de uma de suas sessões de furtos, Osamu e seu filho se deparam com uma garotinha. A princípio eles relutam em abrigar a menina, mas a esposa de Osamu concorda em cuidar dela depois de saber das dificuldades que enfrenta. Embora a família seja pobre e mal ganhem dinheiro dos pequenos crimes que cometem, eles parecem viver felizes juntos até que um incidente revela segredos escondidos, testando os laços que os unem.

Cine Jardins, sala 2: 19h05.

Eu Sou Mais Eu Crédito: IMAGEM FILMES

Eu Sou Mais Eu

(Brasil, 2019, 98 min). Comédia. Direção: Pedro Amorim. Com Kéfera Buchmann, Giovanna Lancellotti, João Côrtes.

Sinopse: Camila Mendes é uma popstar arrogante, que busca o sucesso a todo custo. Prestes a lançar uma nova música, ela é surpreendida em casa pela visita de sua fã número 1, que insiste em tirar uma selfie com ela. O que Camila não esperava era que tal situação a levasse de volta à adolescência, quando sofria bullying de praticamente todos no colégio. Seu único amigo é Cabeça, que tenta ajudá-la a encontrar seu verdadeiro eu, já que só assim conseguirá voltar à sua realidade.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 16h40.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 13h30, 16h.

Cine Ritz Aracruz, sala 2: 17h.

Cine Unimed, sala 1: 16h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 17h30.

Cinemark Vitória, sala 8: 13h (exceto quarta), 14h10 (somente quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 5: 13h05 (somente segunda, terça e quarta), 13h25 (exceto segunda, terça e quarta), 15h25 (somente segunda, terça e quarta).

Cine Ritz Conceição, sala 1: 19h, 21h.

Como Treinar Seu Dragão Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Como Treinar Seu Dragão 3

(How To Train Your Dragon: The Hidden World, EUA, 2019, 117 min). Aventura. Direção: Dean DeBlois. Com Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchet.

Sinopse: Enquanto Soluço realiza seu sonho de criar uma utopia pacífica com os dragões, Banguela descobre uma companheira indomável, que atrai o Fúria da Noite para longe. Quando o perigo aumenta e o reinado de Soluço como chefe da aldeia é testado, tanto ele quanto o dragão precisam tomar decisões impossíveis para salvar suas espécies.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h25, 16h30, 18h35.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h20, 16h25 (3D), 18h30, 20h35 (3D).

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 15h10, 17h20, 19h30.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 13h15, 15h45, 18h15. Sala 3 (dub.): 14h, 16h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 17h, 19h10.

Cine Jardins, sala 2 (dub.) (somente segunda, terça e quarta): 14h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 16h20, 18h35. Sala 1 (dub.): 14h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 15h (somente sábado e domingo), 17h, 19h.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 15h (somente sábado e domingo), 17h.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 18h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 18h20.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 17h.

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 15h, 17h, 19h, 21h.

Cinemark Vitória, sala 4 (dub.): 12h30 (somente domingo), 16h30 (exceto domingo), 15h (somente domingo), 19h (somente sábado). Sala 6 (3D/dub.): 13h, 15h30, 18h, 20h30.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 13h, 15h30, 18h, 20h45. Sala 8 (3D/dub.): 16h, 21h20.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 17h, 19h.

Vidro Crédito: DISNEY / BUENA VISTA

Vidro

(Glass, EUA, 2019, 130 min). Suspense. Direção: M. Night Shyamalan. Com James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy.

Sinopse: Após a conclusão de Fragmentado (2017), Kevin Crumb, o homem com 24 personalidades diferentes, passa a ser perseguido por David Dunn, o herói de Corpo Fechado (2000). O jogo de gato e rato entre o homem inquebrável e a Fera é influenciado pela presença de Elijah Price, que manipula seus encontros e guarda segredos sobre os dois.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 21h.

Cinemagic Norte SUl, sala 2: 21h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 21h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 18h40, 21h20.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 19h, 21h30.

Cine Unimed, sala 4: 20h30.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h15.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 16h, 20h.

Cinemark Vitória, sala 4 (exceto domingo): 13h30, 21h30. Sala 4 (somente domingo): 17h30.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 17h05.

Homem-Aranha no Aranhaverso Crédito: Sony Pictures Animation

Homem-Aranha no Aranhaverso

(Spider-Man: Into the Spider-Verse, EUA, 2018, 117 min). Animação/ ação. Direção: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman. Com Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld.

Sinopse: Miles Morales é um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói aracnídeo sob um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras variações do Homem-Aranha.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 15h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 14h40, 16h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 16h30.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 18h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h10.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 19h15.

Multiplex Serra, sala 4 (dub.): 17h.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 12h50. Sala 3 (3D/dub.): 13h25, 16h05.

Cinemark Vilha Velha, sala 8 (3D/dub.): 13h20, 18h30.

Máquinas Mortais Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Máquinas Mortais

(Mortal Engines, EUA, Nova Zelândia, 2018, 128 min). Ficção científica/ aventura. Direção: Christian Rivers. Com Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving.

Sinopse: Anos depois da "Guerra dos Sessenta Minutos". A Terra está destruída e para sobreviver as cidades se movem em rodas gigantes, conhecidas como Cidades Tração, e lutam com outras para conseguir mais recursos naturais. Quando Londres se envolve em um ataque, Tom é lançado para fora da cidade junto com uma fora-da-lei e os dois juntos precisam lutar para sobreviver e ainda enfrentar uma ameaça que coloca a vida no planeta em risco.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 21h.

A Esposa Crédito: PANDORA FILMES

A Esposa

(The Wife, Suécia, EUA, 2018, 101 min). Drama. Direção: Björn Runge. Com Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons.

Sinopse: Joan Castleman é casada com um homem controlador e que não sabe como cuidar de si mesmo ou de outra pessoa. Ele é um escritor e está prestes a receber um Prêmio Nobel de literatura. Joan, que passou 40 anos ignorando seus talentos literários para valorizar a carreira do marido, decide abandoná-lo.

Cine Jardins, sala 1: 19h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h20.

04/06/2018 - Princesas da Disney aparecem reunidas na animação WiFi Ralph Crédito: Divulgação/Disney

Wi-Fi Ralph - Quebrando a Internet

(Ralph Breaks the Internet, EUA, 2018). Animação. Direção: Rich Moore, Phil Johnston. Com Flora Paulita, John C. Reilly, Sarah Silverman.

Sinopse: Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, e Vanellope, sua companheira atrapalhada, iniciam mais uma arriscada aventura. Após a gloriosa vitória no Fliperama Litwak, a dupla viaja para a world wide web, no universo expansivo e desconhecido da internet. Dessa vez, a missão é achar uma peça reserva para salvar o videogame Corrida Doce, de Vanellope. Para isso, eles contam com a ajuda dos "cidadãos da Internet" e de Yess, a alma por trás do "Buzzztube", um famoso website que dita tendências.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h10.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h30. Sala 4 (dub.): 16h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 13h05.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 15h, 17h10.

Cine Jardins, sala 1 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 14h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 18h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h.

Cine Unimed, sala 2 (dub.): 16h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 15h.

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 16h.

Dragon Ball - Super Broly Crédito: Fox

Dragon Ball Super - Broly

(Japão, 2019, 100 min). Animação/ aventura. Direção: Tatsuya Nagamine. Wendel Bezerra, Alfredo Rollo, Dado Monteiro.

Sinopse: Apesar da Terra estar em um período de calmaria, Goku se recusa a parar de treinar constantemente - ele quer estar pronto para quando uma nova ameaça surgir. O que ele não imaginava era que seu novo inimigo seria Broly, um poderoso super saiyajin sedento por vingança, que deseja destruir todos que encontrar pela frente.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h20.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 19h.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 18h20.

Minha Vida em Marte Crédito: Divulgação

Minha Vida em Marte

(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Marcos Palmeira.

Sinopse: Fernanda está casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos, Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.

Cinesercla Linhares, sala 2: 21h.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 19h.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 17h30, 19h40, 21h50.

Cinépolis Moxuara, sala 1: 13h15, 15h45, 18h30, 21h.

Cine Ritz Guaraparim sala 1: 19h20, 21h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 15h, 17h10, 19h20, 21h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 1: 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 19h, 21h10.

Cine Unimed, sala 1: 20h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 19h30.

Cinemark Vitória, sala 2: 17h10, 19h40, 22h10.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 14h15, 16h50, 19h15, 21h40.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 19h, 21h.

Detetives do Prédio Azul 2 - O Mistério do Italiano Crédito: DOWNTOWN FILMES

Detetives do Prédio Azul 2 – O Mistério do Italiano

(Brasil, 2018). Aventura. Direção: Vivianne Jundi. Com Claudia Neto, Letícia Braga, Anderson Lima.

Sinopse: Durante a Expo-Bruxas, a maior feira de bruxos do mundo, Pippo, Bento e Sol viajam até a Itália para investigar o sumiço da feiticeira Berenice, que foi sequestrada pelos bruxos Máximo e Mínima Buongusto. Com o trabalho em equipe e a ajuda da avó de Pipo, eles conseguirão desvendar esse mistério.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 13h.

Cine Unimed, sala 1: 18h.

Cinemark Vitória, sala 7: 13h05.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 14h.

Aquaman Crédito: Warner

Aquaman

(EUA, 2018, 143 min). Ação/ aventura. Direção: James Wan. Com Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe.

Sinopse: Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera, em busca de um algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 18h15.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h15.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 21h.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 20h50.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 20h30.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 14h.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 17h50 (somente segunda, terça e quarta), 18h50 (exceto segunda, terça e quarta).

Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub.): 21h.

Left to right: Hailee Steinfeld as Charlie and Bumblebee in BUMBLEBEE, from Paramount Pictures. Crédito: Photo Credit: Paramount Pictures

Bumblebee

(EUA, 2018, 114 min). Ação. Direção: Travis Knight. Com Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr..

Sinopse: 1987. Refugiado num ferro-velho numa pequena cidade praiana da Califórnia, Bumblebee, um fusca amarelo aos pedaços, machucado e sem condição de uso, é encontrado e consertado pela jovem Charlie, às vésperas de completar 18 anos. Só quando Bee ganha vida ela enfim nota que seu novo amigo é bem mais do que um simples automóvel.