Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 21 a 27 de fevereiro

Estreias

A Morte te dá Parabéns 2 Crédito: UNIVERSAL PICTURES

A Morte te dá Parabéns 2

(Happy Death Day 2U, EUA, 2019, 100 min). Terror. Direção: Christopher Landon. Com Jessica Rothe, Israel Broussard, Suraj Sharm.

Sinopse: Depois de morrer diversas vezes para quebrar o feitiço temporal que a mantinha presa no dia de seu aniversário, Tree Gelbman olha para o futuro, tentando escrever uma nova história ao lado de Carter. No entanto, quando um experimento científico dá errado, a jovem é forçada a retornar ao fluxo de repetição e, desta vez, morrer não será o bastante para escapar.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 17h (dub.), 19h (dub.), 21h.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h10, 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 14h10 (dub.) (exceto quarta, quinta e sexta), 16h20, 18h30 (dub.), 20h40.

Multiplex, sala 4 (dub.): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Sala 5 (dub.): 16h30, 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 15h20, 17h20 (dub.), 19h20, 21h20 (dub.).

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h45, 16h45, 18h45, 20h45.

Cinemark Vitória, sala 2: 16h40, 19h05, 21h40. Sala 3 (dub.): 13h15, 15h40, 18h05, 20h30.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 13h15 (dub.), 15h40 (dub.), 18h05, 20h30.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 16h30, 19h, 21h20.

Sai de Baixo O Filme Crédito: IMAGEM FILMES

Sai de Baixo - O Fime

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: Cris D'Amato. Com Tom Cavalcante, Miguel Falabella, Marisa Orth.

Sinopse: É a volta dos personagens icônicos da série de sucesso da Rede Globo, como Caco, Magda e Ribamar, assim como novos personagens que vão acrescentar à bagunça.

Cine Ritz Perim Center, sala 2: 16h45, 18h45, 20h45.

Cine Unimed, sala 2: 17h, 19h, 21h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 19h10, 21h10.

Cine Ritz Aracruz, sala 1: 15h (somente sábado e domingo), 17h, 19h, 21h.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (exceto segunda): 19h, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 13h (exceto quarta, quinta e sexta), 15h, 17h, 19h, 21h05.

Multiplex Serra, sala 3: 15h, 17h, 19h, 21h. Sala 5: 14h30 (exceto segunda, terça e quarta), 18h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30.

Cinesercla Montserrat, sala 2: 15h10, 17h, 18h50, 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 21h10.

Cinesercla Linhares, sala 3: 15h10, 17h, 18h50, 20h40.

Cinemark Vitória, sala 1: 13h, 15h10, 17h15, 19h20, 21h30. Sala 5: 16h10, 18h15, 20h20. Sala 3: 13h, 15h10, 17h15, 19h20, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 16h40, 18h45, 20h50.

Todos Já Sabem Crédito: PARIS FILMES

Todos Já Sabem

(Todos lo saben, Espanha, França, Itália, 2019, 133 min). Drama. Direção: Asghar Farhadi. Com Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín.

Sinopse: Quando sua irmã se casa, Laura retorna à Espanha natal para acompanhar a cerimônia. Por motivos de trabalho, o marido argentino não pode ir com ela. Chegando no local, Laura reencontra o ex-namorado, Paco, que não via há muitos anos. Durante a festa de casamento, uma tragédia acontece. Toda a família precisa se unir diante de um possível crime de grandes proporções, enquanto se questionam se o culpado não está entre eles. Na busca por uma solução, segredos e mentiras são revelados sobre o passado de cada um.

Cine Jardins, sala 1: 16h45, 21h15.

Cafarnaum Crédito: Sony

Cafarnaum

(Capharnaüm, Líbano, França, 2019, 120 min). Drama. Direção: Nadine Labaki. Com Zain Al Rafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera.

Sinopse: Aos doze anos, Zain carrega uma série de responsabilidades: é ele quem cuida de seus irmãos no cortiço em que vive junto com os pais, que estão sempre ausentes graças ao trabalho em uma marcearia. Quando sua irmã de onze é forçada a se casar com um homem mais velho, o menino fica extremamente revoltado e decide deixar a família. Ele passa a viver nas ruas junto aos refugiados e outras crianças que, diferentemente dele, não chegaram lá por conta própria.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

Em Cartaz

Alita: Anjo de Combate Crédito: Fox Film do Brasil/ Divulgação

Alita - Anjo de Combate

(Alita : Battle Angel, EUA, Argentina, Canadá, 2019, 122 min). Ação. Direção: Robert Rodriguez. Com Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly.

Sinopse: Uma ciborgue é descoberta por um cientista. Ela não tem memórias de sua criação, mas possui grande conhecimento de artes marciais. Enquanto busca informações sobre seu passado, trabalha como caçadora de recompensas e descobre um interesse amoroso.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h30, 21h.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 16h45, 19h.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 17h, 21h20.

Cine Via Sul, sala 1: 21h15.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 19h, 21h20.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 19h, 21h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 16h10 (dub.), 18h40 (dub.), 21h10.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 14h30 (exceto segunda, terça e quarta), 16h45, 19h, 21h15. Sala 2: 20h.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 14h30 (dub.) (exceto sábado e domingo), 16h50 (dub.), 19h10 (dub.), 21h30.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 16h, 18h20, 20h50.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h, 18h20, 20h50.

Cinemark Vitória, sala 5: 22h25. Sala 6 (3D/dub.): 13h05, 18h30, 21h20.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 13h30 (dub.), 16h20 (dub.), 19h10 (3D/dub.), 22h (3D).

No Portal da Eternidade Crédito: Diamond Films/ Divulgação

No Portal da Eternidade

(At Eternity's Gate, França, 2019, 110 min). Drama. Direção: Julian Schnabel. Com Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac.

Sinopse: 1888. Após sofrer com o ostracismo e a rejeição de suas pinturas em galerias de arte, Vincent Van Gogh decide ouvir o conselho de seu mentor, Paul Gauguin, e se mudar para Arles, no sul da França. Lá, lutando contra os avanços da loucura, da depressão e as pressões sociais, o pintor holandês adentra uma das fases mais conturbadas e prolíficas de sua curta, porém meteórica trajetória.

Cine Jardins, sala 1: 19h10 (exceto quinta).

A Mula Crédito: WARNER BROS/ Divulgação

A Mula

(The Mule, EUA, 2019, 116 min). Drama. Direção: Clint Eastwood. Com Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburn.

Sinopse: Leo Sharp coleciona uma série de honras que vão desde de prêmios por seus trabalhos como paisagista e decorador até o reconhecimento por ter lutado contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, foi aos 90 anos que conquistou algo surpreendente: ele foi preso por portar o equivalente a três milhões de dólares em cocaína no seu carro, uma picape velha, no Michigan. Sharp era o líder do Sinaloa, um cartel de drogas no México e foi sentenciado à três anos de cadeia. A sinopse oficial ainda não foi divulgada.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h30 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h, 18h35, 21h.

Cinemark Vitória, sala 7: 16h30, 19h10, 21h50.

Minha Fama de Mau Crédito: DOWNTOWN FILMES

Minha Fama de Mau

(Brasil, 2019). Musical. Direção: Lui Farias. Com Chay Suede, Gabriel Leone, Malu Rodrigues.

Sinopse: Lutando para sobreviver e se virando com pequenos trabalhos, o jovem Erasmo Carlos alimenta uma paixão: o rock and roll. Fã de Elvis Presley, Bill Halley & The Comets e Chuck Berry, ele aprende a tocar violão e passa a perseguir a ideia de viver da música. Misturando talento e um pouco de sorte, ele conquista a admiração do apresentador de TV Carlos Imperial, um cara influente no meio artístico, e através dele conhece o cantor Roberto Carlos, com quem começa a compor diversas canções. A parceria dá muito certo e o sucesso logo chega, transformando para sempre a vida de Erasmo.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 15h50, 18h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 21h40.

Cinemark Vitória, sala 8: 16h20.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 13h50.

A Pedra da Serpente Crédito: Elo Company/ Distribuição

A Pedra da Serpente

(Brasil, 2019, 75 min). Ficção científica. Direção: Fernando Sanches. Com Claudia Campolina, Gilda Nomacce, Ricardo Gelli.

Sinopse: Depois de perder o bebê em seus últimos meses de gestação, Joana decide tirar um tempo de férias na cidade de Peruíbe, nacionalmente conhecida por seus supostos casos de abdução e contato com extraterrestres. Em sua primeira noite na cidade ela atropela um homem desconhecido e é convencida de que está envolvida em uma trama alienígena.

Cinemark Vitória, sala 8: 19h.

Uma Aventura Lego Crédito: WARNER BROS.

Uma Aventura Lego 2

(The LEGO Movie 2: The Second Part, EUA, 2019, 107 min). Aventura. Direção: Mike Mitchell. Com Maya Rudolph, Jadon Sand, Brooklynn Prince.

Sinopse: Cinco anos após os eventos do primeiro filme, a batalha contra inimigos alienígenas faz com que a cidade Lego torne-se Apocalipsópolis, em um futuro distópico onde nada mais é incrível. Neste contexto, Emmet constrói uma casa para que possa viver ao lado de Lucy, mas ela ainda o considera ingênuo demais. Quando um novo ataque captura não apenas Lucy, mas também Batman, Astronauta, UniKitty e o pirata, levando-os ao sistema planetário de Manar, cabe a Emmet construir uma espaçonave e partir em seu encalço. No caminho ele encontra Rex Perigoso, um navegante solitário que decide ajudá-lo em sua jornada.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h55 (exceto quarta, quinta e sexta). Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 15h. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h40. Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 14h. Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 14h15.

Emma Stone é Abigail em "A Favorita" Crédito: FOX FILMS/DIVULGAÇÃO

A Favorita

(The Favourite, EUA, Reino Unido, Irlanda, 2019, 120 min). Drama. Direção: Yórgos Lánthimos. Com Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone.

Sinopse: Na Inglaterra do século XVIII, Sarah Churchill, a Duquesa de Marlborough exerce sua influência na corte como confidente, conselheira e amante secreta da Rainha Ana. Seu posto privilegiado, no entanto, é ameaçado pela chegada de Abigail, nova criada que logo se torna a queridinha da majestade e agarra com unhas e dentes à oportunidade única.

Cine Jardins, sala 2: 19h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 18h50.

Escape Room Crédito: SONY PICTURES

Escape Room

(EUA, África Do Sul, 2019, 99 min). Suspense. Direção: Adam Robitel. Com Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Deborah Ann Woll.

Sinopse: Passando por momentos complicados em suas respectivas vidas, seis estranhos acabam sendo misteriosamente convidados para um experimento inusitado: trancados em uma imersiva sala enigmática cheia de armadilhas, eles ganharão um milhão de dólares caso consigam sair. Mas quando percebem que os perigos são mais letais do que imaginavam, precisam agir rápido para desvendar as pistas que lhes são dadas.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 17h10.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 17h, 19h, 21h.

Cinemark Vitória, sala 8: 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 15h55, 21h.

O Menino que Queria ser Rei Crédito: Fox

O Menino que Queria ser Rei

(The Kid Who Would Be King, Reino Unido, 2019). Fantasia. Direção: Joe Cornish. Com Louis Serkis, Rebecca Ferguson, Patrick Stewart.

Sinopse: Alex é um garoto que enfrenta problemas no colégio, por sempre defender o amigo Bedders dos valentões Lance e Kaye. Um dia, ao fugir da dupla, ele se esconde em um canteiro de obras abandonado. Lá encontra uma espada encravada em uma pedra, da qual retira com grande facilidade. O que Alex não sabia era que a espada era a lendária Excalibur e que, como seu novo portador, precisa agora enfrentar a meia-irmã do rei Arthur, Morgana, que está prestes a retomar seu poder. Para tanto, ele conta com a ajuda do mago Merlin, transformado em uma versão bem mais jovem.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 18h55.

"Vice" acompanha a vida de Dick Chenney Crédito: Imagem Filmes/Divulgação

Vice

(EUA, 2018, 132 min). Biografia. Direção: Adam McKay. Com Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell.

Sinopse: Na juventude, Dick Cheney se aproximou do Partido Republicano ao ver na política uma grande oportunidade de ascender de vida. Para tanto, se aproxima de Donald Rumsfeld e logo se torna seu assessor direto. Com a renúncia do ex-presidente Richard Nixon, os poucos republicanos que não estavam associados ao governo ganham imediata importância e, com isso, tanto Cheney quanto Rumsfeld retornam à esfera de poder do partido. Décadas depois, com a decisão de George W. Bush em se lançar candidato à presidência, Cheney é cortejado para assumir o posto de vice-presidente. Ele aceita, mas com uma condição: que tenha amplos poderes dentro do governo, caso a chapa formada seja eleita.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h35.

Cinemark Vitória, sala 8 (somente sábado e domingo): 20h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 16h05.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 13h45.

Uma Nova Chance Crédito: Diamond Films

Uma Nova Chance

(Second Act, EUA, 2019, 104 min). Direção: Peter Segal. Com Jennifer Lopez, Leah Remini, Vanessa Hudgens.

Sinopse: Maya é uma caixa de supermercado insatisfeita com sua vida profissional. Porém, tudo muda com uma pequena alteração em seu currículo e suas redes sociais. Com sua experiência das ruas, habilidades excepcionais e a ajuda de seus amigos, ela se reinventa e se torna uma executiva de sucesso.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h (exceto segunda).

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h50 (exceto quarta, quinta e sexta).

Mahershala Ali como Dr. Donald Shirley e Viggo Mortensen como Tony Vallelonga Crédito: Universal Pictures

Green Book - O Guia

(Green Book, EUA, 2018, 130 min). Drama. Direção: Peter Farrelly. Com Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini.

Sinopse: 1962. Tony Lip, um dos maiores fanfarrões de Nova York, precisa de trabalho após sua discoteca, o Copacabana, fechar as portas. Ele conhece um pianista e quer que Lip faça uma turnê com ele. Enquanto os dois se chocam no início, um vínculo finalmente cresce à medida que eles viajam.

Cine Jardins, sala 2: 16h40.

Cinemark Vitória, sala 8: 13h20.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 14h05.

Como Treinar Seu Dragão Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Como Treinar Seu Dragão 3

(How To Train Your Dragon: The Hidden World, EUA, 2019, 117 min). Aventura. Direção: Dean DeBlois. Com Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchet.

Sinopse: Enquanto Soluço realiza seu sonho de criar uma utopia pacífica com os dragões, Banguela descobre uma companheira indomável, que atrai o Fúria da Noite para longe. Quando o perigo aumenta e o reinado de Soluço como chefe da aldeia é testado, tanto ele quanto o dragão precisam tomar decisões impossíveis para salvar suas espécies.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 14h45 (somente sábado e domingo).

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h10.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 18h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 17h10.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 15h (somente sábado e domingo).

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 15h15 (somente sábado e domingo).

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 17h.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 17h (exceto segunda).

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 13h40 (exceto quarta, quinta e sexta).

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 15h, 17h.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h10.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 15h, 17h.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 15h.

Cinemark Vitória, sala 5 (3D/dub.): 13h40. Sala 6 (3D/dub.): 15h50.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 13h20, 18h30 (3D).

James McAvoy no filme "Vidro" Crédito: Disney/Divulgação

Vidro

(Glass, EUA, 2019, 130 min). Suspense. Direção: M. Night Shyamalan. Com James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy.

Sinopse: Após a conclusão de Fragmentado (2017), Kevin Crumb, o homem com 24 personalidades diferentes, passa a ser perseguido por David Dunn, o herói de Corpo Fechado (2000). O jogo de gato e rato entre o homem inquebrável e a Fera é influenciado pela presença de Elijah Price, que manipula seus encontros e guarda segredos sobre os dois.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 21h20.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 17h.

Homem-Aranha no Aranhaverso Crédito: Sony Pictures Animation

Homem-Aranha no Aranhaverso

(Spider-Man: Into the Spider-Verse, EUA, 2018, 117 min). Animação/ ação. Direção: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman. Com Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld.

Sinopse: Miles Morales é um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói aracnídeo sob um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras variações do Homem-Aranha.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 18h15.





04/06/2018 - Princesas da Disney aparecem reunidas na animação WiFi Ralph Crédito: Divulgação/Disney

Wi-Fi Ralph - Quebrando a Internet

(Ralph Breaks the Internet, EUA, 2018). Animação. Direção: Rich Moore, Phil Johnston. Com Flora Paulita, John C. Reilly, Sarah Silverman.

Sinopse: Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, e Vanellope, sua companheira atrapalhada, iniciam mais uma arriscada aventura. Após a gloriosa vitória no Fliperama Litwak, a dupla viaja para a world wide web, no universo expansivo e desconhecido da internet. Dessa vez, a missão é achar uma peça reserva para salvar o videogame Corrida Doce, de Vanellope. Para isso, eles contam com a ajuda dos "cidadãos da Internet" e de Yess, a alma por trás do "Buzzztube", um famoso website que dita tendências.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 14h45 (somente sábado e domingo).

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h10.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 17h15 (somente sábado e domingo).

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h45.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 14h.

Minha Vida em Marte Crédito: Divulgação

Minha Vida em Marte

(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Marcos Palmeira.

Sinopse: Fernanda está casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos, Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.

Cine Unimed, sala 1: 20h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 19h10.

Cine Ritz Aracruz, sala 2: 19h20.

Cine Via Sul, sala 1: 19h15.

Cine Ritz Conceição, sala 1: 19h (exceto segunda).

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 15h (somente quarta, quinta e sexta), 17h10, 19h20, 21h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 19h40.

Cinesercla Montserrat, sala 3: 19h, 21h.

Cinemark Vitória, sala 4: 14h15, 17h, 19h30 (exceto terça), 22h10 (exceto terça).

Cinemark Vila Velha, sala 4: 16h50, 19h15, 21h50.

Aquaman Crédito: Warner

Aquaman

(EUA, 2018, 143 min). Ação/ aventura. Direção: James Wan. Com Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe.

Sinopse: Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera, em busca de um algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 14h15 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 20h.