Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 18 a 24 de abril

Especial

Um Lugar Chamado Notting Hill Crédito: Columbia TriStar Filmes do Brasil

Clássicos 2019 - Um Lugar Chamado Notting Hill

(Notting Hill, EUA, Reino Unido, 1999, 124 min). Romance. Direção: Roger Michell. Com Julia Roberts, Hugh Grant, Richard McCabe.

Sinopse: Will, pacato dono de livraria especializada em guias de viagem, recebe a inesperada visita de uma cliente muito especial: a estrela de cinema americana Anna Scott. Dois ou três encontros fortuitos mais tarde, Will e Anna iniciam um relacionamento tenro, engraçado e cheio de idas e vindas.

Cinemark Vitória, sala 4 (somente sábado): 22h.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 22h (somente sábado).

Pré-Estreia

19/03/2019 - Novo uniforme deve unificar os Vingadores Crédito: Reprodução/Marvel

Vingadores: Ultimato

(Avengers: Endgame, EUA, 2019, 181 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo.

Sinopse: Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark vagando perdido no espaço sem água nem comida, Steve Rogers e Natasha Romanov precisam liderar a resistência contra o titã louco.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (3D/dub.) (somente quarta): 00h01. Sala 2 (3D/dub.) (somente quarta): 00h01. Sala 3 (3D/dub.) (somente quarta): 00h01.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.) (somente quarta): 00h15. Sala 2 (3D/dub.) (somente quarta): 00h01. Sala 3 (3D/dub.) (somente quarta): 00h05. Sala 5 (3D/dub.): 00h10 (somente quarta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 23h55 (somente quarta). Sala 4 (dub.): 23h55 (somente quarta). Sala 5: 23h55 (somente quarta). Sala 6 (dub.): 23h55 (somente quarta). Sala 7 (dub.): 23h55 (somente quarta).

Cinemark Vitória, sala 1 (3D): 00h01 (somente quarta). Sala 2 (3D): 00h01 (somente quarta). Sala 3 (3D): 00h01 (somente quarta). Sala 4: 00h10 (somente quarta). Sala 5 (3D): 00h01 (somente quarta). Sala 6 (3D): 00h01 (somente quarta). Sala 7: 00h10 (somente quarta). Sala 8: 00h01 (somente quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 2 (3D): 00h01 (somente quarta). Sala 3 (3D/dub.): 00h01 (somente quarta). Sala 4: 00h01 (somente quarta). Sala 5 (dub.): 00h10 (somente quarta). Sala 6: 00h10 (somente quarta). Sala 7 (dub.): 00h10 (somente quarta). Sala 8 (3D): 00h01 (somente quarta).

A Menina e o Leão Crédito: PARIS FILMES

A Menina e o Leão

(Mia et le Lion Blanc, França, Alemanha, África Do Sul, 2019, 97 min). Aventura. Direção: Gilles de Maistre. Com Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood.

Sinopse: Mia é uma jovem de 14 anos que desde pequena tem uma profunda amizade com Charlie, um leão branco da fazenda de sua família. Quando seu pai decide vender Charlie para caçadores de troféus, Mia não vê outra opção além de fugir com o leão para salvá-lo.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.) (somente sexta, sábado e domngo): 16h20

Estreias

Cópias - De Volta à Vida Crédito: Paris Filmes

Cópias - De Volta à Vida

(Replicas, EUA, Reino Unido, China, Porto Rico, 2019, 108 min). Ficção científica. Direção: Jeffrey Nachmanoff. Com Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch.

Sinopse: Depois de um grave acidente de trânsito que matou toda a sua família, um neurocientista sente que perdeu o sentido da vida. Utilizando seu meio de trabalho, ele se torna obcecado em trazê-los de volta, mesmo que isso signifique desafiar boa parte do governo e, principalmente, as leis da física.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 15h45 (dub.) (somente quarta), 17h45 (dub.) (somente sexta, sábado e domingo), 18h30 (dub.) (somente quarta), 19h (dub.) (somente segunda e terça), 20h15 (somente sexta, sábado e domingo), 21h30 (somente segunda e terça).

A Maldição da Chorona Crédito: WARNER BROS.

A Maldição da Chorona

(The Curse of La Llorona, EUA, 2019, 94 min). Terror. Direção: Michael Chaves. Com Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez.

Sinopse: Na Los Angeles da década de 1970, uma assistente social criando seus dois filhos sozinha depois de ser deixada viúva começa a ver semelhanças entre um caso que está investigando e a entidade sobrenatural La Llorona. A lenda conta que, em vida, La Llorona afogou seus filhos e depois se jogou no rio, se debulhando em lágrimas. Agora ela chora eternamente, capturando outras crianças para substituir os filhos.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 15h, 17h15, 19h45, 22h10 (exceto quarta). Sala 5 (dub.): 15h20, 20h45. Sala 5 (dub.): 16h40, 20h40.

Cine Unimed, sala 1: 17h (dub.) (exceto segunda, terça e quarta), 19h (dub.), 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 15h30, 21h30. Sala 1 (dub.): 13h30 (exceto quarta), 17h30, 19h30.

Cinemark Vitória, sala 5: 12h50 (dub.) (exceto quarta), 15h10 (dub.), 17h35 (exceto quarta), 17h35 (dub.) (somente quarta), 20h, 22h20 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.) (exceto quarta): 21h50. Sala 2: 13h50 (dub.) (exceto quarta), 15h20 (dub.) (somente quarta), 16h15 (dub.) (exceto quarta), 17h40 (dub.) (somente quarta), 18h35 (dub.) (exceto quarta), 20h (dub.) (somente quarta), 20h50 (exceto quarta).

Multiplex Araújo, sala 2 (dub.): 15h, 17h, 19h, 21h. Sala 5 (dub.): 14h, 16h, 18h, 20h, 21h45 (exceto quarta).

Glória Bell Crédito: SONY PICTURES

Gloria Bell





(EUA, 2019, 101 min). Comédia dramática. Direção: Sebastián Lelio. Com Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius.

Sinopse: Uma mulher sozinha com 50 anos e espírito livre ocupa suas noites buscando amor em boates para adultos solteiros em Los Angeles. Sua frágil felicidade muda no dia em que conhece Arnold. Sua intensa paixão deixa ela alternando entre esperança e desespero, até ela descobrir uma nova força e que agora, surpreendentemente, ela consegue brilhar mais do que nunca.

Cine Jardins, sala 2: 17h15, 21h15.

Filme: "O Gênio e o Louco" Crédito: Divulgação

O Gênio e o Louco

(The Professor And The Madman, EUA, 2019, 124 min). Drama. Direção: Farhad Safinia. Com Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dormer.

Sinopse: A história real de dois homens ambiciosos que tentam concluir um dos maiores projetos do mundo: a criação do Dicionário Oxford. Um deles é o Professor James Murray, que tomou a decisão de iniciar o compilado, em 1857, e o outro é Doutor W.C. Minor, que contribuiu com mais de 10.000 verbetes para o dicionário estando internado em um hospício para criminosos. Os dois têm suas vidas ligadas pela loucura, genialidade e obsessão.

Cine Jardins, sala 1: 16h45, 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h (exceto quarta), 15h40, 18h15, 20h50.

A Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos Crédito: Embaúba Filmes

Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos





(Brasil/Portugal, 2018, 114 min). Drama. Direção: João Salaviza e Renée Nader Messora.

Sinopse: Ihjãc é um jovem da etnia Krahô, que mora na aldeia Pedra Branca, em Tocantins, após a morte do pai, ele recusa-se a se tornar xamã e foge para a cidade. Longe de seu povo e da própria cultura, Ihjãc enfrenta as dificuldades de ser um indígena no Brasil contemporâneo.

Cine Metrópolis: 18h (somente sexta e domingo), 20h (somente segunda, terça e quinta).

Santos de Todos os Gols Crédito: Elo Company

Santos de Todos os Gols

(Brasil, 2019, 85 min). Documentário. Direção: Lina Chamie. Com Pelé.

Sinopse: O gol é o ápice de qualquer partida de futebol que se preze: o momento de euforia máxima esperado por qualquer equipe. E o time do Santos é conhecido por ser o recordista brasileiro que mais balançou as redes até hoje. Neste ensaio, ídolos como Pelé, Robinho e Serginho Chulapa contam como as suas sensações misturaram-se à própria história do Clube nos seus momentos mais importantes dentro e fora de campo.

Cinemark Vitória, sala 4 (exceto sábado e domingo): 19h.

Em Cartaz

De Pernas pro Ar 3 Crédito: Divulgação

De Pernas pro Ar 3

(Brasil, 2019, 108 min). Comédia. Direção: Julia Rezende. Com Ingrid Guimarães, Maria Paula, Bruno Garcia.

Sinopse: O sucesso da franquia Sex Delícia faz com que Alice rode o mundo, visitando os mais diversos países em uma correria interminável. Sem tempo para se dedicar à família, quem assume a casa é seu marido João, que cuida dos filhos Paulinho e Clarinha, de apenas seis anos. Cansada de tanta agitação, Alice decide se aposentar e entregar o comando dos negócios à sua mãe, Marion. Porém, o surgimento de Leona, uma jovem competidora, faz com que mude seus planos.

Cine Ritz Aracruz, sala 2: 19h, 21h20.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (exceto segunda): 19h, 21h10.

Cinépolis Moxuara, sala 1: 14h15, 16h45, 19h30, 22h (exceto quarta).

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h, 19h10, 21h20.

Cinesercla Linhares, sala 1: 18h50. Sala 3: 16h15, 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 2: 14h20, 16h40, 18h50, 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 14h30, 16h50, 19h10, 21h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h20, 18h40, 21h.

Cine Unimed, sala 2: 18h45, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 15h45, 18h10. Sala 5: 14h (exceto quarta e quinta), 16h20, 18h40, 21h.

Cinemark Vitória, sala 1: 13h (exceto quarta), 15h45, 17h55 (somente quarta), 18h30 (exceto quarta), 20h30 (somente quarta), 21h (exceto quarta). Sala 2: 14h, 16h45, 19h20, 22h10 (exceto quarta). Sala 8: 14h45 (exceto quarta), 17h15 (somente quarta), 19h50 (exceto quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 5: 13h30 (exceto quarta), 15h (somente quarta), 16h05 (exceto quarta), 17h30 (somente quarta), 18h30 (exceto quarta), 20h20 (somente quarta), 21h15 (exceto quarta). Sala 6: 13h, 15h30 (exceto sexta, sábado e domingo), 18h, 20h30 (exceto quarta). Sala 8: 14h, 16h30 (somente quarta), 16h40 (exceto quarta), 19h (somente quarta), 19h15 (exceto quarta), 22h05 (exceto quarta).

Multiplex Araújo, sala 3: 17h, 19h15, 21h30 (exceto quarta).





Duas Rainhas Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Duas Rainhas





(Mary Queen of Scots, EUA, Reino Unido, 2019, 124 min). Drama histórico. Direção: Josie Rourke. Com Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden.

Sinopse: Mary, ainda criança, foi prometida ao filho mais velho do rei Henrique II, Francis, e então foi levada para França. Mas logo Francis morre e Mary volta para a Escócia, na tentativa de derrubar sua prima Elizabeth I, a Rainha da Inglaterra.

Cine Jardins, sala 1: 14h30 (somente segunda, terça e quarta), 19h.

After Crédito: Diamond Films





After

(EUA, 2019, 106 min). Romance. Direção: Jenny Gage. Com Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Samuel Larsen.

Sinopse: Baseado no romance de Anna Todd, o filme retrata a jornada de Tessa Young, uma jovem de 18 anos com uma vida simples: ótimas notas na escola, muitos amigos e um namorado doce. Todos os próximos passos de sua vida já estão planejados, mas as coisas desandam quando ela conhece um homem rebelde e rude com segredos sombrios que mudam sua vida.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub.) (exceto segunda): 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 19h10.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 20h45.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h40, 18h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 21h.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h15, 18h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 20h40.

Cinemark Vitória, sala 8: 14h45 (somente quarta), 17h20 (somente segunda, terça e quinta), 19h50 (somente quarta), 22h25 (exceto quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 13h15 (somente quarta), 15h15 (somente sexta, sábado e domingo), 16h30 (somente segunda, terça e quinta).

Los Silencios Crédito: VITRINE FILMES

Los Silencios

(Brasil, 2018, 89 min). Drama. Direçao: Beatriz Seigner.

Sinopse: Amparo e seus filhos Nuriae Fábio chegam a uma pequena ilha no meio da Amazônia, na fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, fugindo do conflito armado colombiano, onde o pai e a filha do casal desapareceram.

Cine Metrópolis: 16h (somente sábado), 16h50 (somente quinta), 17h (somente terça), 18h20 (somente segunda).

Superação - O Milagre da Fé Crédito: Fox Film do Brasil

Superação - O Milagre da Fé





(Breakthrough, EUA, 2019). Drama. Direção: Roxann Dawson. Com Chrissy Metz, Mike Colter, Topher Grace.

Sinopse: John Smith, um menino de 14 anos, passeava com a família em uma manhã de inverno no Lago St Louis, no Missouri, quando, acidentalmente, sofreu uma queda e se afogou. Chegando ao hospital, John foi considerado morto por mais de 60 minutos até que sua mãe, Joyce Smith, juntou todas as suas forças e pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse. Sua prece poderosa foi responsável por um milagre inédito.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 16h40, 19h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (exceto segunda): 19h, 21h20.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 16h15, 19h, 21h30 (exceto quarta).

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 16h45, 21h20.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h05, 16h15, 18h30.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 16h, 18h15, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 14h10, 16h30, 18h50, 21h10.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 16h40, 19h.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 15h30 (exceto segunda, terça e quarta), 18h, 20h30.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 19h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h20 (exceto sábado e domingo). Sala 7 (dub.): 13h50 (exceto quarta e quinta), 16h25, 18h50, 21h20.

Cinemark Vitória, sala 3: 12h40 (dub.) (exceto quarta), 14h50 (dub.) (somente quarta), 15h20 (dub.) (exceto quarta), 17h30 (dub.) (somente quarta), 18h (dub.) (exceto quarta), 20h05 (somente quarta), 20h40 (exceto quarta). Sala 4: 16h20 (dub.) (exceto sábado), 16h30 (somente sábado), 19h15 (dub.) (somente sábado e domingo), 21h10 (exceto quarta, sábado e domingo), 22h15 (somente domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 12h50 (exceto quarta), 19h10 (exceto quarta). Sala 4 (dub.): 13h20 (exceto quarta e sábado), 13h40 (somente sábado), 14h40 (somente quarta), 16h (exceto quarta e sábado), 16h30 (somente sábado), 17h20 (somente quarta), 18h40 (exceto quarta e sábado), 19h25 (somente sábado), 20h10 (somente quarta), 21h20 (exceto quarta e sábado).

Multiplex Araújo, sala 1 (dub.): 14h30, 16h45, 19h, 21h15 (exceto quarta).





Filme "Shazam" Crédito: Warner/Divulgação

Shazam!

(EUA, 2019, 132 min). Fantasia. Direção: David F. Sandberg. Com Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong.

Sinopse: Billy Batson tem apenas 14 anos de idade, mas recebeu de um antigo mago o dom de se transformar num super-herói adulto chamado Shazam. Ao gritar a palavra SHAZAM!, o adolescente se transforma nessa sua poderosa versão adulta para se divertir e testar suas habilidades. Contudo, ele precisa aprender a controlar seus poderes para enfrentar o malvado Dr. Thaddeus Sivana.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 21h20.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 19h (exceto segunda).

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 13h, 16h, 18h50, 21h45 (exceto quarta).

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h30.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h20, 20h55. Sala 3 (3D/dub.): 18h20.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 15h45, 18h15, 20h45 (3D).

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 13h50 (dub.), 16h25, 19h (dub.), 21h35.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 21h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h20.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 15h40, 21h.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 20h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 13h10 (exceto quarta e quinta), 15h50, 18h30, 21h10.

Cinemark Vitória, sala 6 (3D): 13h05 (dub.), 16h (dub.) (somente quarta), 16h (exceto quarta), 19h05 (dub.) (exceto quarta), 19h05 (somente quarta), 22h05. Sala 7 (dub.): 14h05 (exceto quarta), 14h10 (somente quarta), 17h10 (exceto quarta), 20h10 (somente quarta), 20h15 (exceto quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D): 12h55 (dub.) (somente quarta), 15h45 (dub.) (exceto quarta), 16h10 (somente quarta), 18h50 (exceto quarta). Sala 3 (dub.): 13h30 (somente quarta), 14h30 (exceto quarta), 16h40 (somente quarta), 17h30 (exceto quarta), 19h40 (somente quarta), 20h45 (exceto quarta).

Multiplex Araújo, sala 4 (3D/dub.): 16h30. Sala 4 (dub.): 14h, 19h, 21h30.

O Tradutor Crédito: Galeria Distribuidora

O Tradutor





(Un Traductor, Cuba, Canadá, 2019, 107 min). Drama. Direção: Rodrigo Barriuso, Sebastián Barriuso. Com Rodrigo Santoro, Maricel Álvarez, Genadijs Dolganovs.

Sinopse: Trabalhando na Universidade de Havana, um professor de literatura russa é obrigado a trabalhar como tradutor para crianças vítimas do desastre nuclear de Chernobyl quando elas são enviadas até Cuba para tratamento médico.

Cine Jardins, sala 2: 15h15 (somente segunda, terça e quarta), 19h20 (exceto quinta).

Sobre Rodas Crédito: Klaxon Cultura Audiovisual

Sobre Rodas





(Brasil, 2018, 71 min). Drama. Direção: Mauro D’Addio.

Sinopse: Lucas é um menino que chega a uma nova escola depois de sofrer um acidente que o colocou em uma cadeira de rodas. Lá, ele se torna amigo de Laís, uma colega de classe que sonha em conhecer o pai que a abandonou. Juntos, os dois iniciam uma jornada inesperada e decidem fugir de casa quando descobrem o possível paradeiro do pai.

Cine Metrópolis: 15h (somente quinta).

Mussum, Um Filme do Cacildis Crédito: Elo Company

Mussum, Um Filme do Cacildis

(Brasil, 2019, 75 min). Documentário. Direção: Susanna Lira. Com Lázaro Ramos, Dedé Santana, Renato Aragão.

Sinopse: A trajetória do humorista e sambista Antônio Carlos Bernado Gomes, o "Mussum", é contada de diferentes ângulos. São reveladas facetas mais sérias da figura que foi eternizada no imaginário popular brasileiro por sua participação no programa "Os Trapalhões". Por trás de sua persona humorística e debochada, Antônio Carlos mantinha uma rotina de responsabilidades com sua família, projetos e compromissos. A sinopse oficial ainda não foi divulgada.

Cine Metrópolis: 16h30 (somente sexta, domingo e quarta), 16h50 (somente segunda), 17h40 (somente sábado), 18h30 (somente quinta), 18h40 (somente terça).

06/02/2019 - Cena de 'Dumbo', novo filme da Disney com o diretor Tim Burton Crédito: Walt Disney Studios BR

Dumbo





(EUA, 2019, 112 min). Aventura. Direção: Tim Burton. Com Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton.

Sinopse: 1919, Joplin, Estados Unidos. Holt Farrier é uma ex-estrela de circo que, ao retornar da Primeira Guerra Mundial, encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. Além de perder um braço no front, sua esposa faleceu enquanto estava fora e ele agora precisa criar os dois filhos. Soma-se a isso o fato de ter perdido seu antigo posto no circo, sendo agora o encarregado em cuidar de uma elefanta que está prestes a parir. Quando o bebê nasce, todos ficam surpresos com o tamanho de suas orelhas, o que faz com que de início seja desprezado. Cabe então aos filhos de Holt a tarefa de cuidar do pequenino, até que eles descobrem que as imensas orelhas permitem que Dumbo voe.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h40.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo).

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 12h45 (somente sábado e domingo).

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 17h.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h10.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h10, 16h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 14h, 16h20 (exceto sexta, sábado e domingo), 18h40.

Cine Jardins, sala 2 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 14h55.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h15 (exceto segunda, terça e quarta).

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 17h.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 17h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 18h20.

Cinemark Vitória, sala 4 (dub.): 13h50 (somente sábado).

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 12h30 (somente sexta, sábado e domingo), 13h45 (somente segunda, terça e quinta).

Multiplex Araújo, sala 3 (dub.): 14h45.

A Cinco Passos de Você Crédito: PARIS FILMES

A Cinco Passos de Você





(Five Feet Apart, EUA, 2019, 116 min). Romance. Direção: Justin Baldoni. Com Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias.

Sinopse: Aos dezesseis anos de idade, Stella Grant é diferente da maior parte dos adolescentes: devido a uma fibrose cística, ela passa muito tempo no hospital, entre tratamentos e acompanhamento médico. Um dia, conhece Will Newman, garoto que sofre da mesma doença que ela. A atração é imediata, porém os dois são obrigados a manter distância um do outro por questões de saúde. Enquanto Stella pensa em quebrar as regras e se aproximar do garoto da sua vida, Will começa a se rebelar contra o sistema e recusar o rigoroso tratamento.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 20h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 15h50.

O Parque dos Sonhos Crédito: PARAMOUNT PICTURES

O Parque dos Sonhos





(Wonder Park, EUA, Espanha, 2019, 86 min). Animação. Com Lucas Veloso, Rafael Infante, Ken Hudson Campbell.

Sinopse: A jovem otimista e sonhadora June encontra escondido na floresta um parque de diversões chamado Wonderland, que é cheio de passeios e animais que falam. O único problema é que o parque está confuso e desorganizado. June logo descobre que o parque veio de sua imaginação e que ela é a única que pode deixar o lugar mágico de novo.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 15h (exceto segunda, terça e quarta).

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 12h30 (somente sexta, sábado e domingo).

Filme "Capitã Marvel" Crédito: Disney/Divulgação

Capitã Marvel





(Captain Marvel, EUA, 2019, 128 min). Ação. Direção: Anna Boden, Ryan Fleck. Com Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law.

Sinopse: Aventura sobre Carol Danvers, uma agente da CIA que tem contato com uma raça alienígena e ganha poderes sobre-humanos. Entre os seus poderes estão uma força fora do comum e a habilidade de voar.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 17h45.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 18h30, 20h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 21h.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 18h20.