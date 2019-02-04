Bolsonaro diz que tem 'mais o que fazer' sobre censura a filme

04/02/2019 - Lucas Hedges e Troye Sivan em cena de 'Boy Erased', de Joel Edgerton Crédito: Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro se manifestou numa rede social sobre a polêmica do cancelamento da estreia do filme "Boy Erased" no Brasil. "Fui informado de que um ator americano está me acusando de censurar seu filme no Brasil. Mentira! Tenho mais o que fazer. Boa noite a todos!", escreveu.

O longa iria estrear nos cinemas brasileiros entre janeiro e fevereiro. Mas seu lançamento foi cancelado por decisão de sua distribuidora, a Universal, que informou que ele irá direto para vídeo. Como a obra de ficção faz crítica à "cura gay", criou-se um alvoroço de que o filme havia sido censurado.

Procurada, a Universal afirmou que tomou a decisão de não exibi-lo no circuito nacional por questões comerciais. "Com um filme pequeno, muitas vezes se gasta mais para colocá-lo nos cinemas, por causa da campanha, do que o filme consegue arrecadar nas bilheterias", informou, por meio da assessoria.

Antes, porém, as redes sociais já haviam sido tomadas por indignação.

O ator Kevin McHale, famoso pela série "Glee", fez associações com o atual momento político do país. "Bolsonaro é uma ameaça à comunidade LGBTQ+ brasileira. Censurar um filme sobre os perigos da terapia de conversão é só o começo", escreveu em seu perfil.

Autor do livro homônimo que inspira o filme, o americano Garrard Conley foi outro que se posicionou e depois voltou atrás, dizendo que "aparentemente houve grande dose de confusão". "Só não deixemos que isso nos distraia da situação que pessoas LGBTQ enfrentam."