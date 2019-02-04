Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CONTRA CURA GAY

Bolsonaro diz que tem 'mais o que fazer' sobre censura a filme

'Boy Erased' teve estreia suspensa por distribuidora, que não o vê como comercialmente viável

Publicado em 

04 fev 2019 às 20:48

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 20:48

04/02/2019 - Lucas Hedges e Troye Sivan em cena de 'Boy Erased', de Joel Edgerton Crédito: Divulgação
O presidente Jair Bolsonaro se manifestou numa rede social sobre a polêmica do cancelamento da estreia do filme "Boy Erased" no Brasil. "Fui informado de que um ator americano está me acusando de censurar seu filme no Brasil. Mentira! Tenho mais o que fazer. Boa noite a todos!", escreveu.
O longa iria estrear nos cinemas brasileiros entre janeiro e fevereiro. Mas seu lançamento foi cancelado por decisão de sua distribuidora, a Universal, que informou que ele irá direto para vídeo. Como a obra de ficção faz crítica à "cura gay", criou-se um alvoroço de que o filme havia sido censurado. 
Procurada, a Universal afirmou que tomou a decisão de não exibi-lo no circuito nacional por questões comerciais. "Com um filme pequeno, muitas vezes se gasta mais para colocá-lo nos cinemas, por causa da campanha, do que o filme consegue arrecadar nas bilheterias", informou, por meio da assessoria.
Antes, porém, as redes sociais já haviam sido tomadas por indignação.
O ator Kevin McHale, famoso pela série "Glee", fez associações com o atual momento político do país. "Bolsonaro é uma ameaça à comunidade LGBTQ+ brasileira. Censurar um filme sobre os perigos da terapia de conversão é só o começo", escreveu em seu perfil. 
Autor do livro homônimo que inspira o filme, o americano Garrard Conley foi outro que se posicionou e depois voltou atrás, dizendo que "aparentemente houve grande dose de confusão". "Só não deixemos que isso nos distraia da situação que pessoas LGBTQ enfrentam."
"Boy Erased", dirigido pelo australiano Joel Edgerton, é baseado na história real de Conley, que aos 19 anos foi enviado para um centro que oferece terapia de "conversão" de orientação sexual. No longa, o personagem é vivido por Lucas Hedges, e seus pais, por Russel Crowe e Nicole  Kidman.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados