Basílica de Santo Antônio faz missa dedicada aos fotógrafos

Nesta terça-feira (8), às 19h, a Basílica de Santo Antônio terá missa dedicada ao Dia do Fotógrafo, comemorado no mesmo dia, em homenagem aos profissionais que trabalham na área no Brasil inteiro. Na mesma oportunidade, o templo católico vai entregar os prêmios para os ganhadores do Concurso Fotográfico 2018, que elegeu as melhores fotos já tiradas do monumento que também é ponto turístico de Vitória.
Os prêmios para os autores das seis fotografias selecionadas variam de drone até viagens com acompanhante. Confira os ganhadores:
Modalidade Júri Técnico
1º lugar - Fábio Canhim
2º lugar - Wederson Rogério Machado
3º lugar - Luciana Cabral Costa Santos
4º lugar - Wemerson Corrêa Santos
5º lugar - Marcus Kaschner Costalonga Seraphim
Modalidade Júri Popular
1º lugar - Johny Nascimento Santos
SERVIÇO
Missa com Benção pelo Dia do Fotógrafo na Basílica de Santo Antônio
Local: Santuário-Basílica de Santo Antônio (R. Ludovíco Pavone, s/n, Santo Antônio, Vitória)
Data: terça-feira (8), às 19h
Mais informações: (27) 3332-0373