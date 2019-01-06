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Basílica de Santo Antônio faz missa dedicada aos fotógrafos

Celebração homenageará os profissionais no Dia do Fotógrafo, comemorado nesta terça (8)
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

06 jan 2019 às 11:15

Publicado em 06 de Janeiro de 2019 às 11:15

Nesta terça-feira (8), às 19h, a Basílica de Santo Antônio terá missa dedicada ao Dia do Fotógrafo, comemorado no mesmo dia, em homenagem aos profissionais que trabalham na área no Brasil inteiro. Na mesma oportunidade, o templo católico vai entregar os prêmios para os ganhadores do Concurso Fotográfico 2018, que elegeu as melhores fotos já tiradas do monumento que também é ponto turístico de Vitória.
Os prêmios para os autores das seis fotografias selecionadas variam de drone até viagens com acompanhante. Confira os ganhadores:
Modalidade Júri Técnico
1º lugar - Fábio Canhim
Crédito: Fábio Canhim
2º lugar - Wederson Rogério Machado
Crédito: Wederson Rogério Machado
3º lugar - Luciana Cabral Costa Santos
Crédito: Luciana Cabral Costa Santos
4º lugar - Wemerson Corrêa Santos
Crédito: Wemerson Corrêa Santos
5º lugar - Marcus Kaschner Costalonga Seraphim
Crédito: Marcus Kaschner Costalonga Seraphim
Modalidade Júri Popular
1º lugar - Johny Nascimento Santos
Crédito: Johny Roger Nascimento Santos/Reprodução/Instagram
SERVIÇO
Missa com Benção pelo Dia do Fotógrafo na Basílica de Santo Antônio
Local: Santuário-Basílica de Santo Antônio (R. Ludovíco Pavone, s/n, Santo Antônio, Vitória)
Data: terça-feira (8), às 19h
Mais informações: (27) 3332-0373

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