Basílica de Santo Antônio faz missa dedicada aos fotógrafos

Nesta terça-feira (8), às 19h, a Basílica de Santo Antônio terá missa dedicada ao Dia do Fotógrafo, comemorado no mesmo dia, em homenagem aos profissionais que trabalham na área no Brasil inteiro. Na mesma oportunidade, o templo católico vai entregar os prêmios para os ganhadores do Concurso Fotográfico 2018, que elegeu as melhores fotos já tiradas do monumento que também é ponto turístico de Vitória.