Ayrton Senna vai ganhar filme de ficção em 2020

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Ayrton Senna vai ganhar uma cinebiografia própria para comemorar os 60 anos de seu nascimento, em 2020. O pilotovai ganhar umaprópria para comemorar osde seu nascimento, em 2020.

ficção foi anunciado durante o Festival de Cannes e será comandado pelo diretor e roteirista Luiz Bolognesi, de "Ex-Pajé" e "Uma História de Amor e Fúria". O projeto dessa futura obra defoi anunciado durante oe será comandado pelo diretor e roteirista Luiz Bolognesi, de "Ex-Pajé" e "Uma História de Amor e Fúria".

O longa será uma parceria entre a produtores paulistas Caio e Fabiano Gullane e o Instituto Ayrton Senna. Mas ainda não foram divulgados outros detalhes, como eventuais atores sondados para interpretar o papel do ídolo da Fórmula 1, morto em 1994.

O projeto faz parte da cartela de futuras produções da produtora Gullane, que neste ano emplacou um filme na competição principal da mostra francesa de cinema.