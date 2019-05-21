Ayrton Senna vai ganhar filme de ficção em 2020

O piloto Ayrton Senna vai ganhar uma cinebiografia própria para comemorar os 60 anos de seu nascimento, em 2020.
O projeto dessa futura obra de ficção foi anunciado durante o Festival de Cannes e será comandado pelo diretor e roteirista Luiz Bolognesi, de "Ex-Pajé" e "Uma História de Amor e Fúria".
O longa será uma parceria entre a produtores paulistas Caio e Fabiano Gullane e o Instituto Ayrton Senna. Mas ainda não foram divulgados outros detalhes, como eventuais atores sondados para interpretar o papel do ídolo da Fórmula 1, morto em 1994.
O projeto faz parte da cartela de futuras produções da produtora Gullane, que neste ano emplacou um filme na competição principal da mostra francesa de cinema.
"O Traidor", uma coprodução com países europeus e dirigida pelo veterano cineasta italiano Marco Bellocchio, rememora a história de Tommaso Buscetta, ex-mafioso que se refugiou no Brasil e delatou seus antigos comparsas.