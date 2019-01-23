Artista personaliza cartazes de cinema para exposição em Vitória

Transformar o papel descartável em uma obra de arte. Esse é o trabalho da artista plástica Liana González há mais de uma década. Na mostra “No Escurinho do Cinema”, que será exibida a partir do dia 24 de janeiro no Grappino RangoBar, no centro de Vitória, a artista faz intervenções em cinco cartazes de filmes que foram exibidos em cinemas alternativos da Grande Vitória.

Cartazes de filmes como “A Trama” (2017), Sinfonia da Necrópole (2014), “Colo” (2017) e “Cachorros” (2017) ganharam novas linhas, texturas e cores pelas mãos de Liana. São materiais de divulgação que provavelmente seriam descartados ao final da temporada de exibição.

Cartaz de "A Trama" ganhou nova versão pelas mãos de Liana Crédito: Pamella Herpio

“Sempre gostei de cartazes de cinema. Eles sempre são bonitos e ilustrativos. Uma vez, no Cine Metrópolis, na Ufes, vi um cartaz que me chamou atenção e fui até o diretor pedir. A minha temática vai toda em cima do reuso de papel, não é reciclagem de papel. Na exposição pinto sobre esses cartazes. Muita coisa do cartaz original está presente e muita coisa não está. A imagem original guia o trabalho, aparece, some, é como se fosse uma simbiose entre a minha pintura e o cartaz”, explica Liana.

Durante um ano, Liana observou as imagens e se debruçou sobre a superfície dos cartazes de cinema para construir uma nova obra. Cada peça durou no mínimo três meses para ser finalizada. Os materiais utilizados são diversos, tudo vira textura e ganha cor nas mãos da artista: tinta guache, aquarela, tinta acrílica e até batom de maquiagem e lápis pra sobrancelha.

Liana já fez o mesmo em cima de páginas de revistas e propagandas no papel, que todos descartam sem nem sequer ler. Suas interferências em cima das páginas de propaganda de revista já ganharam exposição em São Paulo. “O papel está no nosso cotidiano de várias maneiras e nem percebemos o quanto convivemos com ele. Na reciclagem ele é um dos materiais mais fáceis de se transformar. Muita quantidade de papel é jogada no lixo é para esse papel que eu olho no meu trabalho”, diz Liana.

SERVIÇO

No escurinho do Cinema

Por Liana González

Quando: a partir do dia 24 de janeiro

Onde: Grappino RangoBar. Rua Gama Rosa, 128, Centro, Vitória . Informações: (27) 3029-5567