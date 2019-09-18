Alcione e Maria Cecília e Rodolfo fazem show de graça em Guarapari

Entre os dias 18 e 21 de setembro Guarapari será palco de shows que vão brindar os 128 anos da cidade. Toda a programação é gratuita e acontece na Avenida Copacabana, próximo à Paróquia Sagrada Família, na Praia do Morro. Neste ano, as atrações principais são Alcione, que sobe ao palco na sexta (20), e a dupla Maria Cecília e Rodolfo, que comandam a noite do próximo sábado (21).
Além das apresentações musicais, a programação conta ainda com desfile escolar, que acontece às 9h desta quinta (19) e programação cristã.
PROGRAMAÇÃO
QUINTA-FEIRA (19)
9h – no Centro - Desfile Escolar
18h - Santa Missa
20h Show católico com Eliana Ribeiro
SEXTA-FEIRA (20)
20h - Anfrisio Lima e Banda
22h - Show nacional com Alcione
SÁBADO (21)
8h - Ação Cidadã
20h - Rogerinho do Cavaco
22h - Show nacional com Maria Cecília e Rodolfo
SERVIÇO
Aniversário de 128 anos de Guarapari
Onde: os shows acontecem em palco montado na Avenida Copacabana, na Praia do Morro, próximo à Paróquia Sagrada Família
Quando: até domingo (21 de setembro), em horários pré-definidos
Entrada franca