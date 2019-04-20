Adele se separa de Simon Konecki após sete anos de relacionamento

Adele foi a grande vencedora do Grammy Awards 2017 Crédito: Divulgação/Grammy

Após mais de sete anos de relacionamento, Adele, 30, e Simon Konecki, 45, não estão mais juntos. Em nota encaminhada à revista People, representantes da cantora confirmaram o fim do casamento. Eles são pais de Angelo, 6.

"Adele e seu parceiro se separaram. Eles estão comprometidos a criar o filho juntos e com amor. Como sempre, os dois pedem privacidade. Sem mais comentários", afirma a nota.

A cantora não costuma falar sobre a sua vida pessoal. O romance foi assumido publicamente em janeiro de 2012, quando o casal foi fotografado pela primeira vez. Em junho daquele mesmo ano, ela anunciou que estava grávida. Angelo nasceu poucos meses depois, em outubro.

