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Adele se separa de Simon Konecki após sete anos de relacionamento

Casal é pai de Angelo, de seis anos

Publicado em 20 de Abril de 2019 às 12:25

Publicado em 

20 abr 2019 às 12:25
Adele foi a grande vencedora do Grammy Awards 2017 Crédito: Divulgação/Grammy
Após mais de sete anos de relacionamento, Adele, 30, e Simon Konecki, 45, não estão mais juntos. Em nota encaminhada à revista People, representantes da cantora confirmaram o fim do casamento. Eles são pais de Angelo, 6.
"Adele e seu parceiro se separaram. Eles estão comprometidos a criar o filho juntos e com amor. Como sempre, os dois pedem privacidade. Sem mais comentários", afirma a nota.
> Adele comemora 30 anos com festa temática de 'Titanic'
A cantora não costuma falar sobre a sua vida pessoal. O romance foi assumido publicamente em janeiro de 2012, quando o casal foi fotografado pela primeira vez. Em junho daquele mesmo ano, ela anunciou que estava grávida. Angelo nasceu poucos meses depois, em outubro.
O casamento aconteceu em 2016, mas só foi confirmado por Adele em show na Austrália, em 2017.

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