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Samba

30 anos de amizade: Tunico da Vila e Dudu Nobre fazem show em Vitória

Show faz parte de um projeto de Tunico que trará para o Espírito Santo grandes nomes do samba nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 21:33

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 21:33

Tunico da Vila Crédito: Weverson Costa
Mais de 30 anos de amizade em uma apresentação especial para o público de Vitória. Tunico da Vila recebe, neste fim de semana, o consagrado sambista Dudu Nobre em um show na Capital, que faz parte de um projeto de Tunico que trará para o Espírito Santo grandes nomes do samba nacional.
Depois de Dudu, vem aí uma apresentação conjunta com mestre Monarco, da Portela, no dia 20 deste mês, e com os sambistas Ivo Meirelles e Ana Costa, em datas que ainda serão marcadas.
Amigos desde crianças, Tunico e Dudu vão cantar e tocar juntos pela primeira vez. No repertório da apresentação, que acontece no sábado, dia 13, no Spirito Jazz, na Praia do Canto, muito samba de partido-alto e sambas-enredo que marcaram a história dos dois músicos, além da promessa de surpresas no palco.
O pai dele (Martinho da Vila) me influenciou bastante. Crescemos dentro do mundo do samba, a gente fala a mesma língua e essa cumplicidade costuma ter um resultado muito bacana no palco. Fiquei muito feliz com o convite e, assim que deu para conciliar a agenda, marcamos o show, conta Dudu, em entrevista por telefone ao C2.
Se por um lado Martinho da Vila influenciou o sambista, a mãe de Dudu, dona Anita Nobre, responsável por altas rodas de samba no Rio de Janeiro, marcou a carreira de Tunico.
>>> "Carnaval tem que ser autossustentável", defende Dudu Nobre
Nossa história é parecida, embora cada um tenha seguido um caminho diferente. Somos compositores de samba-enredo, de partido-alto. Dudu é um grande parceiro, uma amizade que começou quando éramos moleques. Frequentamos muitas rodas juntos, comenta Tunico.
Em 2017, quem desembarcou em Vitória foi Xande de Pilares, que fez uma parceria com Tunico: os dois gravaram juntos, no Espírito Santo, o clipe da música Nos Caminhos de um Só, que discute o preconceito religioso. O vídeo está previsto para ser lançado no dia 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, com um show no Teatro Universitário, na Ufes, em Goiabeiras.
Casado com a jornalista capixaba Déborah Sathler, Tunico mora por aqui há dois anos. Convidar artistas para vir a Vitória é uma forma de agradecer ao Estado, incluindo cada vez mais o Espírito Santo no circuito do samba, além de realizar um intercâmbio cultural entre os capixabas e os músicos de fora.
É uma troca que estou fazendo com o Espírito Santo, que sempre trouxe muita sorte para a minha família, para o meu pai. Basta olhar a Madalena da Barra do Jucu. E o Espírito Santo é um estado muito rico. Xande (de Pilares) saiu encantado com os congos que participaram do clipe, lembra Tunico.
Spirito Samba com Tunico da Vila e Dudu Nobre
Quando: sábado (13), às 21h.
Onde: Rua Madeira de Freitas, 244, Shopping Via Cruzeiro Mall, Praia do Canto, Vitória.
Couvert: R$ 40 (bar); mesas antecipadas  R$ 200 (4 pessoas) e R$ 100 (2 pessoas).
Informações: (27) 3019-0860 e (27) 98119-9012.

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