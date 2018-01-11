30 anos de amizade: Tunico da Vila e Dudu Nobre fazem show em Vitória

Tunico da Vila Crédito: Weverson Costa

Mais de 30 anos de amizade em uma apresentação especial para o público de Vitória. Tunico da Vila recebe, neste fim de semana, o consagrado sambista Dudu Nobre em um show na Capital, que faz parte de um projeto de Tunico que trará para o Espírito Santo grandes nomes do samba nacional.

Depois de Dudu, vem aí uma apresentação conjunta com mestre Monarco, da Portela, no dia 20 deste mês, e com os sambistas Ivo Meirelles e Ana Costa, em datas que ainda serão marcadas.

Amigos desde crianças, Tunico e Dudu vão cantar e tocar juntos pela primeira vez. No repertório da apresentação, que acontece no sábado, dia 13, no Spirito Jazz, na Praia do Canto, muito samba de partido-alto e sambas-enredo que marcaram a história dos dois músicos, além da promessa de surpresas no palco.

O pai dele (Martinho da Vila) me influenciou bastante. Crescemos dentro do mundo do samba, a gente fala a mesma língua e essa cumplicidade costuma ter um resultado muito bacana no palco. Fiquei muito feliz com o convite e, assim que deu para conciliar a agenda, marcamos o show, conta Dudu, em entrevista por telefone ao C2.

Se por um lado Martinho da Vila influenciou o sambista, a mãe de Dudu, dona Anita Nobre, responsável por altas rodas de samba no Rio de Janeiro, marcou a carreira de Tunico.

Nossa história é parecida, embora cada um tenha seguido um caminho diferente. Somos compositores de samba-enredo, de partido-alto. Dudu é um grande parceiro, uma amizade que começou quando éramos moleques. Frequentamos muitas rodas juntos, comenta Tunico.

Em 2017, quem desembarcou em Vitória foi Xande de Pilares, que fez uma parceria com Tunico: os dois gravaram juntos, no Espírito Santo, o clipe da música Nos Caminhos de um Só, que discute o preconceito religioso. O vídeo está previsto para ser lançado no dia 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, com um show no Teatro Universitário, na Ufes, em Goiabeiras.

Casado com a jornalista capixaba Déborah Sathler, Tunico mora por aqui há dois anos. Convidar artistas para vir a Vitória é uma forma de agradecer ao Estado, incluindo cada vez mais o Espírito Santo no circuito do samba, além de realizar um intercâmbio cultural entre os capixabas e os músicos de fora.

É uma troca que estou fazendo com o Espírito Santo, que sempre trouxe muita sorte para a minha família, para o meu pai. Basta olhar a Madalena da Barra do Jucu. E o Espírito Santo é um estado muito rico. Xande (de Pilares) saiu encantado com os congos que participaram do clipe, lembra Tunico.

Spirito Samba com Tunico da Vila e Dudu Nobre

Quando: sábado (13), às 21h.

Onde: Rua Madeira de Freitas, 244, Shopping Via Cruzeiro Mall, Praia do Canto, Vitória.

Couvert: R$ 40 (bar); mesas antecipadas  R$ 200 (4 pessoas) e R$ 100 (2 pessoas).