30 anos de amizade: Tunico da Vila e Dudu Nobre fazem show em Vitória

Mais de 30 anos de amizade em uma apresentação especial para o público de Vitória. Tunico da Vila recebe, neste fim de semana, o consagrado sambista Dudu Nobre em um show na Capital, que faz parte de um projeto de Tunico que trará para o Espírito Santo grandes nomes do samba nacional.
Depois de Dudu, vem aí uma apresentação conjunta com mestre Monarco, da Portela, no dia 20 deste mês, e com os sambistas Ivo Meirelles e Ana Costa, em datas que ainda serão marcadas.
Amigos desde crianças, Tunico e Dudu vão cantar e tocar juntos pela primeira vez. No repertório da apresentação, que acontece no sábado, dia 13, no Spirito Jazz, na Praia do Canto, muito samba de partido-alto e sambas-enredo que marcaram a história dos dois músicos, além da promessa de surpresas no palco.
O pai dele (Martinho da Vila) me influenciou bastante. Crescemos dentro do mundo do samba, a gente fala a mesma língua e essa cumplicidade costuma ter um resultado muito bacana no palco. Fiquei muito feliz com o convite e, assim que deu para conciliar a agenda, marcamos o show, conta Dudu, em entrevista por telefone ao C2.
Se por um lado Martinho da Vila influenciou o sambista, a mãe de Dudu, dona Anita Nobre, responsável por altas rodas de samba no Rio de Janeiro, marcou a carreira de Tunico.
Nossa história é parecida, embora cada um tenha seguido um caminho diferente. Somos compositores de samba-enredo, de partido-alto. Dudu é um grande parceiro, uma amizade que começou quando éramos moleques. Frequentamos muitas rodas juntos, comenta Tunico.
Em 2017, quem desembarcou em Vitória foi Xande de Pilares, que fez uma parceria com Tunico: os dois gravaram juntos, no Espírito Santo, o clipe da música Nos Caminhos de um Só, que discute o preconceito religioso. O vídeo está previsto para ser lançado no dia 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, com um show no Teatro Universitário, na Ufes, em Goiabeiras.
Casado com a jornalista capixaba Déborah Sathler, Tunico mora por aqui há dois anos. Convidar artistas para vir a Vitória é uma forma de agradecer ao Estado, incluindo cada vez mais o Espírito Santo no circuito do samba, além de realizar um intercâmbio cultural entre os capixabas e os músicos de fora.
É uma troca que estou fazendo com o Espírito Santo, que sempre trouxe muita sorte para a minha família, para o meu pai. Basta olhar a Madalena da Barra do Jucu. E o Espírito Santo é um estado muito rico. Xande (de Pilares) saiu encantado com os congos que participaram do clipe, lembra Tunico.
Spirito Samba com Tunico da Vila e Dudu Nobre
Quando: sábado (13), às 21h.
Onde: Rua Madeira de Freitas, 244, Shopping Via Cruzeiro Mall, Praia do Canto, Vitória.
Couvert: R$ 40 (bar); mesas antecipadas R$ 200 (4 pessoas) e R$ 100 (2 pessoas).
Informações: (27) 3019-0860 e (27) 98119-9012.