'Matrix 4' é confirmado, com Keanu Reeves no elenco e

A diretora Lana Wachowski confirmou o quarto filme da franquia 'Matrix', com Keanu Reeves no elenco. Wachowski irá dirigir o filme junto com Carrie Ann-Moss, que interpretou a personagem Trinity nos filmes anteriores. O primeiro 'Matrix' completou 20 anos em 2019.
"Muitas das ideias Lily [Wachowski, irmã de Lana, que codirigiu os três primeiros filmes da franquia] sobre a nossa realidade estão ainda mais relevantes agora", disse a diretora à Variety. "Estou muito feliz de ter esses personagens de volta à minha vida e grata por mais uma chance de trabalhar com meus brilhantes amigos."
O roteiro será dividido por Lana Wachowski com os escritores de ficção científica Aleksandar Hemon e David Mitchell.