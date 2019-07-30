'Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado' vira série

Cena do filme "Eu sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado" Crédito: Divulgação

Entertainment Weekly anunciou durante o final de semana que o filme "Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado" (1997) terá seu roteiro adaptado para uma série de TV.

O trabalho com a Sony Pictures Television deve ser dirigido por James Wan ("Aquaman" e "Jogos Mortais") com o roteiro de Shay Hatten e produção de Neal H. Moritz.

Não foram divulgados nomes de atores ou previsão de estreia, mas se for seguir a história do longa, será sobre quatro amigos que atropelam um pescador e jogam seu corpo na água.

Após um ano, uma das criminosas recebe uma carta dizendo que alguém sabe o que ela havia feito, e o grupo se reúne. A partir daí, eles passam a ser perseguidos e mais mortes acontecem.