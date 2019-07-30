Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

'Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado' vira série

Clássico dos anos 1990 narra série de assassinatos. Nova versão terá diretor de "Aquaman"

Publicado em 

29 jul 2019 às 22:37

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 22:37

Cena do filme "Eu sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado" Crédito: Divulgação
Entertainment Weekly anunciou durante o final de semana que o filme "Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado" (1997) terá seu roteiro adaptado para uma série de TV. 
O trabalho com a Sony Pictures Television deve ser dirigido por James Wan ("Aquaman" e "Jogos Mortais") com o roteiro de Shay Hatten e produção de Neal H. Moritz.
> Internautas encontram live-action de "O Rei Leão" em site pornô
Não foram divulgados nomes de atores ou previsão de estreia, mas se for seguir a história do longa, será sobre quatro amigos que atropelam um pescador e jogam seu corpo na água.
Após um ano, uma das criminosas recebe uma carta dizendo que alguém sabe o que ela havia feito, e o grupo se reúne. A partir daí, eles passam a ser perseguidos e mais mortes acontecem.
> 'Simpsons: O Filme' tem sequência confirmada por criador da série
A Sony Pictures Television também é responsável por uma série de produções televisivas de sucesso, tais como "Breaking Bad", "Outlander", "Grey's Anathomy" e "The Good Doctor".   

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados