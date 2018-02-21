Entre agito e surf, Barra do Sahy tem até um cantinho "secreto"

Agito, surf ou um cantinho de sossego? Quando o assunto é praia, o que você prefere? Barra do Sahy, no litoral de Aracruz, região norte do Espírito Santo, tem tudo isso e um pouco mais. Por lá impera a diversidade: das baladas à culinária.

Vila de pescadores por natureza, a região cresceu e se modernizou. As ruas que antes eram de areia, ganharam asfalto e um calçadão à beira mar. Ali circulam pessoas dos mais variados tipos, os artesanatos são expostos e os barzinhos oferecem de pastel e sorvete à frutos do mar e música ao vivo. No asfalto, bicicletas e skates longboard vêm e vão, e as crianças se divertem no pula pula ou em uma partida de futebol de sabão.

"O movimento é maior a noite, com os shows (no palco da praça central), e no domingo durante o dia. A gente aposta muito na música ao vivo. Dependendo de quem estiver tocando, fica lotado", conta Gleycieli Ferreira, 28 anos, funcionária de um dos quiosques mais famosos do calçadão.

Distante 25 km da sede de Aracruz, Barra do Sahy é o balneário mais famoso do município. O verão por lá é sempre agitado, com trio elétrico, carros de som, shows na praça e também na Arca Praiana. Para quem escolhe passar um final de semana inteiro por lá, há opções de pousadas e também área de camping.

O mar de água amarelada agrada, especialmente, os que gostam de pegar onda. O point dos surfistas é o Xangão, parte da praia que tem ondas fortes, acima de um metro, ideais para a prática do esporte. As ondas são maiores durante a tarde, a água é sempre gelada e na areia grossa há castanheiras para quem prefere ficar na sombra contemplando o mar.

Cantinho tranquilo? Tem também!

Para quem não gosta de surf e prefere águas mais calmas, Barra do Sahy também tem o seu cantinho de tranquilidade. Ao final da praia, depois da Arca Praiana, muitos turistas costumam não perceber o refúgio escondido em meio a vegetação de restinga preservada. Conhecida como Praia dos 15, a pequena enseada lembra uma praia deserta e bucólica, ideal para quem busca descanso e um mar com ondas menores para as crianças.

"É o 4º ano aqui. Acho bem tranquilo e gostoso para quem quer descansar e aproveitar com as crianças. Já fomos em outras praias do Espírito Santo, como Nova Almeida e Jacaraípe, mas gostamos mais daqui", revelou a turista mineira Marcelena Martins, de 38 anos.

O cantinho escondido ainda tem presença de arrecifes e plataforma de pedras submarinas para a prática de mergulho.

SERVIÇO

Como chegar: seguindo de Vitória, pela ES 010, a praia da Barra do Sahy é uma das últimas do município de Aracruz, logo depois da Praia de Putiri. A Arca Praiana, devidamente sinalizada, é um bom ponto de referência. Quem prefere ir pela BR 101 e passar pela sede de Aracruz, vai encontrar a praia 25 km depois. Barra do Sahy fica logo depois da Fibria e do Estaleiro Jurong.

Estrutura: praia mais badalada de Aracruz, Barra do Sahy conta com pousadas, área para camping e quiosques e lanchonetes para todos os gostos. Por lá, também, é possível encontrar supermercado, padaria, farmácia e lojas de roupas e artesanatos. Para as crianças, ainda tem parque com opções como pula pula, tiro ao alvo e futebol de sabão.