Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • WhatsApp doa plataforma para consórcio de prefeitos contra a Covid
Meio de Comunicação

WhatsApp doa plataforma para consórcio de prefeitos contra a Covid

Criado em março, Consórcio Conectar reúne 2.500 municípios para ações na área da saúde; plataforma auxilia na articulação das ações para imunização e combate à Covid-19

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 15:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 set 2021 às 15:25
WhatsApp oferece opções de pagamento dentro do app
WhatsApp deverá ser o meio oficial de comunicação entre o consórcio, secretarias de saúde e prefeitos para tratar de questões técnicas.  Crédito: Istockphotos
O WhatsApp doou uma plataforma para que o Consórcio Conectar, braço da Frente Nacional de Prefeitos criado em março que reúne 2.500 municípios para ações na área da saúde, articule suas ações para imunização e combate à Covid-19.
Marcelo Cabral, secretário-executivo do Conectar, diz que o WhatsApp deverá ser o meio oficial de comunicação entre o consórcio, secretarias de saúde e prefeitos para tratar de questões técnicas, tirar dúvidas e avisar sobre a chegada de lotes de vacinas. "Muitas das cidades não tem email institucional, por isso há muita dúvida se as mensagens são autênticas."
Entre as ferramentas oferecidas ao consórcio estão a possibilidade de enviar mensagens a cerca de 8.000 pessoas, incluindo prefeitos e secretários municipais, criar filtros para grupos de destinatários entre esses perfis, uso de chatbot para atutomarizar conversas e uma conta verificada.
O primeiro edital para compra de material hospitalar do consórcio será publicado nesta semana. Vão ser comprados pelos municípios 64 milhões de itens, incluindo seringas, agulhas e equipamentos de proteção. O custo estimado é de R$ 178 milhões e a previsão é que a aquisição em conjunto proporcione redução de ao menos 15% nos custos.

Veja Também

Juiz tranca ação contra Lula por suposta corrupção para favorecer a Odebrecht

Bolsonaro sobrevoa Esplanada dos Ministérios na véspera do 7 de Setembro

Governo Bolsonaro deixa vencer R$ 243 mi em vacinas, testes e remédios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Saúde Whatsapp governo federal Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados