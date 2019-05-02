Vendas para o dia das mães devem crescer 3,8%, aponta CNC

Nos seis primeiros meses, o comércio varejista capixaba cresceu entre 8,1% e 15% dependendo do setor. Crédito: Divulgação

"A data é considerada o 'Natal do primeiro trimestre', devendo registrar movimentação financeira de R$ 9,7 bilhões neste ano - nível equivalente ao volume de vendas verificado em 2014 (R$ 9,6 bilhões)", diz a entidade em nota.

As vendas de perfumarias e cosméticos devem liderar a alta, com expansão de 11,1%, espera a CNC. O segmento de vestuário, calçados e acessórios também devem crescer na casa de dois dígitos, com expansão de 10,1%.

"Este segmento, aliás, costuma ser o carro-chefe da data, com movimentação esperada de aproximadamente R$ 3,8 bilhões (39% das vendas totais)", estima. Já as vendas no ramo de livrarias e papelarias devem registrar forte queda de 21% em relação a 2018.

"A principal razão para o terceiro aumento consecutivo do faturamento real do varejo brasileiro, nessa data comemorativa, reside no comportamento dos preços", explica a CNC.

"Apesar da alta de cerca de 7% no dólar entre maio e o mesmo mês do ano passado, a fragilidade do processo de recuperação econômica tem, desde o fim da recessão, inibido repasses de preços ao consumidor acima da taxa de inflação em diversos segmentos", pontua a confederação.

Aumento de empregos para o Dia das Mães

O quadro otimista para as vendas no Dia das Mães deve contribuir para o maior nível de contratações temporárias para a data nos últimos quatro anos, aponta a Confederação, com cerca de 22,1 mil postos de trabalho.

A geração de vagas deverá se concentrar principalmente em São Paulo (6,3 mil), Minas Gerais (2,4 mil) e Rio de Janeiro (1,9 mil). O salário médio de admissão deve ficar em torno de R$ 1.262, com alta de 4% ante o valor médio da remuneração no Dia das Mães do ano passado.

"Embora a quantidade de vagas temporárias ofertadas seja maior em 2019, a taxa de efetivação deverá ser menor (4,7%) do que em anos anteriores", pondera a CNC, citando a lentidão na retomada econômica e as sucessivas revisões nas projeções do PIB e do próprio Varejo em 2019.