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Ações do Uber

Uber pode valer US$ 90 bilhões com estreia na bolsa de valores, diz agência

Fontes indicam que a empresa estima levantar até US$ 10 bilhões com a venda de ações; informações oficiais devem ser divulgados até sexta

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 22:14

Publicado em 

25 abr 2019 às 22:14
Startup deve começar a ser negociada na Bolsa a partir do mês que vem Crédito: PSafe | Divulgação
Interessados em ações do Uber terão de desembolsar entre US$ 44 a US$ 50 por papel, segundo informaram fontes à agência de notícias Bloomberg. A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) deve aumentar o valor da empresa prevista para fechar o primeiro dia de pregão valendo até US$ 90 bilhões.
Até agora, a empresa de transporte compartilhado estima que vai levantar entre US$ 8 bilhões a US$ 10 bilhões com o IPO. Fontes ouvidas pela agência de notícias, no entanto, afirmam que as faixas de preço e estimativas de ganho ainda não estão fechadas pela companhia.
Caso os valores sejam confirmados, o Uber terá uma valorização um pouco acima de sua última rodada de investimento privado, liderado pela Toyota. À época, a startup foi avaliada em US$ 76 bilhões.
No ano passado, quando as primeiras informações de que o Uber estaria preparando o seu IPO chegou ao mercado, banqueiros disseram que a startup poderia sair do seu primeiro dia na Bolsa avaliada em até US$ 120 bilhões.
A empresa não quis comentar as especulações. A expectativa é que a empresa divulgue oficialmente até sexta-feira, 26, os termos para o IPO.

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