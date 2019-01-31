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Mudanças

Secretário diz que modelos do Inpi e Inmetro serão revistos

Costa disse que quer o Inpi e o Inmetro "antenados" nas necessidades do setor privado, que é quem gera produtividade, competitividade e emprego

Publicado em 

30 jan 2019 às 21:11

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 21:11

Inmetro Crédito: Divulgação
O secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) do Ministério da Economia, Carlos da Costa, disse nesta quarta-feira (30), que os modelos do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) serão revistos, visando a simplificação e a expansão.
Ele pretende que o Inmetro evolua em áreas da atuação modernas, onde outros institutos de metrologia líderes no mundo já operam. “É preciso uma certa padronização para que o consumidor, ao comprar ou usar aquele serviço, saiba o que está comprando em um mundo cada vez mais complexo”. Na avaliação do titular da Sepec, os dois institutos são fundamen
tais para a inserção global do Brasil e para mais investimentos e geração de empregos no país.
Costa disse que quer o Inpi e o Inmetro “antenados” nas necessidades do setor privado, que é quem gera produtividade, competitividade e emprego. “O governo tem que sair do caminho, parar de atrapalhar e, depois, tem que investir naquilo que é realmente o papel do Estado, como marcas e patentes e metrologia”.
Carlos da Costa visitou nesta quarta-feira (30), pela primeira vez, os laboratórios do Inmetro, em Xerém, município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense e, à tarde, discutiu estratégias com a direção do Inpi.

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