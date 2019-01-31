Secretário diz que modelos do Inpi e Inmetro serão revistos

Inmetro Crédito: Divulgação

Ele pretende que o Inmetro evolua em áreas da atuação modernas, onde outros institutos de metrologia líderes no mundo já operam. “É preciso uma certa padronização para que o consumidor, ao comprar ou usar aquele serviço, saiba o que está comprando em um mundo cada vez mais complexo”. Na avaliação do titular da Sepec, os dois institutos são fundamen

tais para a inserção global do Brasil e para mais investimentos e geração de empregos no país.

Costa disse que quer o Inpi e o Inmetro “antenados” nas necessidades do setor privado, que é quem gera produtividade, competitividade e emprego. “O governo tem que sair do caminho, parar de atrapalhar e, depois, tem que investir naquilo que é realmente o papel do Estado, como marcas e patentes e metrologia”.