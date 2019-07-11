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Texto-base

Reforma da Previdência: veja como votou a bancada capixaba na Câmara

Texto-base da reforma da Previdência foi aprovado em primeiro turno por 379 x 131 votos, no plenário da Câmara dos Deputados
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

10 jul 2019 às 23:21

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 23:21

Aprovação do texto-base da reforma da Previdência em 1º turno na Câmara Crédito: Gabriela Bilo | Agência Estado
Após horas de debate na Câmara dos Deputados, o texto-base da reforma da Previdência foi aprovado na noite desta quarta-feira (10), em primeiro turno, por 379 votos a 131. Ainda deve ser agendada uma segunda votação na Câmara. Para a reforma passar a valer, ela também deve ser aprovada em dois turnos de votação no Senado.
COMO VOTOU A BANCADA CAPIXABA
Bancada capixaba na Câmara dos Deputados Crédito: Gazeta Online
- Amaro Neto (PRB) - A favor
- Da Vitória (PPS) - A favor
- Soraya Manato (PSL) - A favor
- Evair de Melo (PP) - A favor
- Felipe Rigoni (PSB) - A favor
- Helder Salomão (PT) - Contra
- Lauriete (PL) - A favor
- Norma Ayub (DEM) - A favor
- Sérgio Vidigal (PDT) - Contra
- Ted Conti (PSB) - A favor

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