Reforma da Previdência deve ter benefício para mães

Mãe e filho Crédito: Pixabay

O governo deve incluir na proposta de reforma da Previdência uma regra que garantirá que mães se aposentem mais cedo. Uma das ideias em estudo prevê que o número de filhos seja considerado na hora de calcular a idade de aposentadoria. Assim, quem tem dois filhos, por exemplo, poderia se aposentar dois anos antes que o tempo mínimo exigido do restante dos trabalhadores.

O plano faz parte do projeto de reforma apresentado pelos economistas Arminio Fraga e Paulo Tafner, entregue à equipe econômica logo após as eleições. O bônus às mães acabaria com a necessidade de diferenciar homens e mulheres na regra da idade mínima. Na proposta em tramitação na Câmara, homens se aposentariam com 65 anos e mulheres, com 62. O próprio presidente Jair Bolsonaro chegou a apresentar uma variação desse sistema, com idades de 62 anos para eles e 57 para elas.

— Isso tem uma razão. A mulher quando tem filho se afasta do mercado de trabalho. Vários estudos empíricos mostram que ela tem atraso na carreira. É uma interrupção. Como filho é uma coisa socialmente desejável, até pela questão demográfica, há justificativa para ter um tratamento diferenciado — afirma Tafner, autor da proposta, que tem aconselhado a equipe econômica.

O benefício deve ser uma adaptação da proposta original do economista. No texto de Arminio e Tafner, a mulher poderia somar um ano de contribuição a cada filho, até o limite de três. Assim, se tivesse 32 anos de carteira e três filhos, teria computados 35 anos de contribuição. Isso porque, na proposta dos economistas, não há um tempo mínimo de contribuição, e essa variável só serve para determinar o valor do benefício.

Na proposta de Bolsonaro — que é uma mistura de vários projetos — a expectativa é que haja um tempo mínimo de contribuição. Assim, o bônus às mães poderia vir na forma de desconto da idade mínima exigida. Se for 62 para todos, a mulher com três filhos poderia se aposentar aos 59, por exemplo.