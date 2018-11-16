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Dinheiro no bolso

Receita paga sexto lote de restituição do IR nesta sexta-feira

Ao todo, a Receita restituirá R$ 1,9 bilhão a 1.142.680 contribuintes

Publicado em 

16 nov 2018 às 12:22

Publicado em 16 de Novembro de 2018 às 12:22

Tem Restituição do Imposto de Renda nesta sexta (16) Crédito: Reprodução/Web
A Receita Federal paga nesta sexta-feira (16), o sexto lote da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física da declaração de 2018. O pagamento também contempla lotes residuais das declarações de 2008 a 2017. Ao todo, a Receita restituirá R$ 1,9 bilhão a 1.142.680 contribuintes. Desse total, 991.153 declarações são do Imposto de Renda deste ano, cujo pagamento totalizará R$ 1,676 bilhão.
As restituições terão correção de 4,16%, relativa às declarações de 2018, a 106,28%, para as declarações de 2008. Os índices equivalem à taxa Selic – juros básicos da economia – acumulada entre a data de entrega da declaração até este mês.
A relação dos contribuintes está disponível na página da Receita Federal na internet. A consulta também pode ser feita pelo telefone 146 ou nos aplicativos da Receita Federal para tablets e smartphones.
Caso o valor não seja creditado nas contas informadas na declaração, o contribuinte deverá receber o dinheiro em qualquer agência do Banco do Brasil.

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