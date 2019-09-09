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IRPF 2019

Receita abre nesta segunda-feira consulta ao quarto lote de restituição

De acordo com a Receita Federal, serão beneficiados no quarto lote 2.819.522 contribuintes, que poderão sacar o benefício a partir de 16 de setembro.

Publicado em 

08 set 2019 às 22:16

Publicado em 08 de Setembro de 2019 às 22:16

Mais de 1,5 milhão de contribuintes recebem hoje a restituição do Imposto de Renda. A Receita Federal informou que foram creditados R$ 2,7 bilhões Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A partir das 9 horas desta segunda-feira (9), estará disponível para consulta o quarto lote de restituição do IRPF 2019. O lote de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018.
De acordo com a Receita Federal, serão beneficiados no quarto lote 2.819.522 contribuintes, que poderão sacar o benefício a partir de 16 de setembro.
Para saber se a declaração foi liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone (146) e informar o CPF e a data de nascimento. Caso tenha entrado no quarto lote, a situação da declaração será “crédito enviado ao banco”.
Se o valor não foi creditado, o contribuinte pode telefonar para 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais localidades) ou ir a uma agência do Banco do Brasil para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.
Os lotes de restituição são liberados mensalmente. O Fisco libera os pagamentos por ordem de chegada da declaração. Isto significa que em entregou a declaração mais cedo, recebe a restituição primeiro.
A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet.

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