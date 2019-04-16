Presidente do Bandes quer reduzir investimentos em agricultura

Duque e Casagrande assinam documento de posse Crédito: Divulgação

O novo diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Maurício Duque, tomou posse dizendo que quer reduzir os investimentos do banco em agricultura. Segundo Duque, atualmente, 40% da carteira do banco é voltada para o café – se somar a pimenta e a pecuária o valor chega a 65%.

“Os empréstimos num só segmento aumentam muito os riscos. Um problema naquele setor traz problemas na mesma proporção para a instituição financeira. Quando você dilui os investimentos, é a velha receita de não colocar todos os ovos na mesma cesta. É o básico”, explicou o novo diretor-presidente do Bandes, dizendo que há alguns anos o café representava 60% da carteira de investimentos do banco.

A posse da nova diretoria aconteceu na tarde de ontem, na sede do Bandes, no Centro de Vitória. Além de Maurício Duque, passam a integrar a equipe do Bandes Everaldo Colodetti, que ocupará a diretoria de Crédito, e Iranilson Casado, que assume a diretoria de Administração e Finanças.

Em seu discurso de posse, Maurício Duque citou a importância da parceria entre o Bandes e demais setores do governo estadual, como o Banestes e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento.

O governador Renato Casagrande (PPS), disse durante a posse da nova diretoria que vai cobrar resultados positivos do banco – reduzindo as despesas e aumentando as receitas.

FUNDO SOBERANO





Casagrande também garantiu que será o Bandes quem administrará a maior parte do Fundo Soberano – verba proveniente da exploração de petróleo.