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BANDES

Presidente do Bandes quer reduzir investimentos em agricultura

Para Maurício Duque, instituição precisa diversificar os investimentos

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 01:09

Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

16 abr 2019 às 01:09
Duque e Casagrande assinam documento de posse Crédito: Divulgação
O novo diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Maurício Duque, tomou posse dizendo que quer reduzir os investimentos do banco em agricultura. Segundo Duque, atualmente, 40% da carteira do banco é voltada para o café – se somar a pimenta e a pecuária o valor chega a 65%.
“Os empréstimos num só segmento aumentam muito os riscos. Um problema naquele setor traz problemas na mesma proporção para a instituição financeira. Quando você dilui os investimentos, é a velha receita de não colocar todos os ovos na mesma cesta. É o básico”, explicou o novo diretor-presidente do Bandes, dizendo que há alguns anos o café representava 60% da carteira de investimentos do banco.
A posse da nova diretoria aconteceu na tarde de ontem, na sede do Bandes, no Centro de Vitória. Além de Maurício Duque, passam a integrar a equipe do Bandes Everaldo Colodetti, que ocupará a diretoria de Crédito, e Iranilson Casado, que assume a diretoria de Administração e Finanças.
Em seu discurso de posse, Maurício Duque citou a importância da parceria entre o Bandes e demais setores do governo estadual, como o Banestes e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento.
O governador Renato Casagrande (PPS), disse durante a posse da nova diretoria que vai cobrar resultados positivos do banco – reduzindo as despesas e aumentando as receitas.
FUNDO SOBERANO
 
Casagrande também garantiu que será o Bandes quem administrará a maior parte do Fundo Soberano – verba proveniente da exploração de petróleo.
“O Banestes vai ficar com uma conta da reserva de recursos para o futuro, uma poupança mesmo, que é a menor parte. Já a maior parte vai para o Bandes buscar alternativa de investimento em empresas privadas que ajudarão a desenvolver o Estado e tornar o Espírito Santo menos dependente do petróleo e do gás”, disse o governador, completando que deve enviar, até amanhã, para a Assembleia Legislativa o projeto sobre a utilização do fundo.

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